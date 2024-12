Il Copilot+ PC di Lenovo in sconto di 361€ con questa super offerta

Lenovo IdeaPad Slim 5x in sconto di 361 euro rispetto al listino ufficiale è il migliore affare di oggi se stai cercando un laptop di ultima generazione da mettere sulla scrivania o da portare sempre con te. Appartiene alla famiglia Copilot+ PC, è pronto per sfruttare le potenzialità dell’AI generativa e caratterizzato da un design curato nei minimi dettagli, come da tradizione per il brand, racchiuso in un telaio con spessore di soli 16,9 mm.

Lenovo IdeaPad Slim 5x: le specifiche del Copilot+ PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale per la ricezione di tutti gli aggiornamenti distribuiti, non appena disponibili. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per l’elenco completo rimandiamo alla scheda del portatile.

Display OLED da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel;

processore Snapdragon X Plus con GPU Adreno;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB;

due porte USB Type-A, due USB-C, uscita HDMI, jack audio;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam con microfono, altoparlanti, lettore di impronte digitali;

batteria da 57 Whr con autonomia elevata.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 361 euro applicato in automatico e acquista il laptop Lenovo IdeaPad Slim 5x al prezzo finale di 638 euro. Non è una spesa, ma un investimento sul futuro, considerando il comparto hardware evoluto e il suo supporto nativo all’intelligenza artificiale generativa.

La colorazione è Cloud Grey, quella visibile in queste immagini. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Per quanto riguarda vendita e spedizione, puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon.