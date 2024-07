Copilot+ PC: SCONTO 266€ per il nuovo Surface Laptop (X Plus)

Il nuovo Surface Laptop, nella versione con display touchscreen da 13,8 pollici, è in forte sconto su Amazon. Si tratta del Copilot+ PC di Microsoft, con un design sottile e leggero, progettato per offrire il meglio del sistema operativo Windows 11 e delle funzionalità IA, appena lanciato sul mercato. Oggi lo puoi mettere sulla tua scrivania con un risparmio di 266 euro rispetto al listino ufficiale.

Nuovo Surface Laptop: affare per il Copilot+ PC

Il cuore pulsante è costituito dal processore Snapdragon X Plus di Qualcomm con NPU (Neural Processing Unit) integrata che si occupa delle operazioni di intelligenza artificiale e chip grafico Adreno, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e da un’unità SSD Gen 4 da 256 GB per l’archiviazione. Fanno parte delle specifiche tecniche anche la fotocamera anteriore Full HD, gli altoparlanti Omnisonic con Dolby Atmos, due microfoni con Voice Focus, le tante porte per la connettività (incluse due USB-C con DisplayPort), il supporto alla connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Tra i punti di forza c’è anche l’autonomia molto elevata: fino a 20 ore di utilizzo con una sola ricarica. Per tutti gli altri dettagli, rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto di 266 euro applicato in automatico, oggi puoi acquistare il nuovo Surface Laptop (Copilot+ PC) al prezzo finale di 963 euro invece di 1.229 euro come da listino. La colorazione è Platino, quella visibile in queste immagini, con struttura in alluminio anodizzato.

Puoi metterlo nel carrello ed effettuare l’ordine in tutta tranquillità: vendita e spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita a casa tua prevista già entro domani.