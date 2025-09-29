Coppa del Mondo FIFA 2026: boom di truffe online e maglie contraffatte, l’allarme prima del calcio d’inizio

Prima ancora del calcio d’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, i ricercatori della divisione di Threat Intelligence di Check Point Research hanno scoperto boom di truffe online e maglie contraffatte. Si tratta di una campagna coordinata che sta creando migliaia di domini falsi, botnet e strumenti di phishing che imitano risorse legittime della FIFA e delle città ospitanti.

“Gli autori delle minacce sono già in campo, e stanno costruendo un’infrastruttura digitale progettata per sfruttare l’entusiasmo dei tifosi, interrompere la vendita dei biglietti e sottrarre entrate da uno dei più grandi eventi sportivi al mondo“, hanno spiegato gli esperti per descrivere le recenti minacce individuate nella rete che hanno iniziato le loro attività già dal 1° agosto 2025.

“Check Point ha identificato più di 4.300 domini di recente registrazione che compiono azioni di spoofing nei confronti della FIFA, della Coppa del Mondo 2026 o delle città ospitanti del torneo come Dallas, Miami, Toronto e Città del Messico“, con truffe online di ogni tipo e maglie contraffatte dell’evento.

Non solo Coppa del Mondo FIFA 2026: le truffe online sono progettate anche per il futuro

Le truffe online scoperte dagli esperti di Check Point Research non riguardano solo la prossima Coppa del Mondo FIFA 2026. Infatti, nel comunicato stampa si legge chiaramente: “È preoccupante che molti di questi domini siano progettati per un uso a lungo termine, con riferimenti alla Coppa del Mondo 2030 e 2034. Questa strategia di ‘invecchiamento dei domini’ consente ai truffatori di costruire una credibilità nel tempo, una tattica spesso utilizzata nell’abuso mirato dei marchi“.

Amit Weigman, Evangelist presso Check Point Software Technologies, ha affermato: “Quello a cui stiamo assistendo non è un caso isolato di criminalità informatica. Si tratta di un’infrastruttura costruita su larga scala per sfruttare l’interesse globale prima ancora dell’inizio dei Mondiali. I malintenzionati non stanno aspettando il 2026. Stanno allineando la loro tempistica a quella della FIFA“.

Consigli per i tifosi

Per evitare di cadere nella trappola delle truffe online legate alla Coppa del Mondo FIFA 2026, gli esperti di Threat Intelligence hanno redatto un elenco di consigli dedicati ai tifosi.