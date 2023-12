CorelDRAW, suite grafica professionale a soli 23€ al mese

Vuoi mettere in pratica la tua creatività senza limiti, senza perdere tempo, con un software dedicato a professionisti? Sicuramente, se hai deciso di leggere questo articolo è perchè non sai a quale affidarti. Quando parliamo di grafica, infatti, programmi e software che ci vengono proposti sono davvero tanti. Al fine di poter raggiungere risultati da professionisti, però, è inevitabilmente importante dotarsi di uno strumento con caratteristiche ottimali.

Ecco perchè oggi vogliamo parlare di Corel, una soluzione pensata per andare incontro a tutti quegli utenti che vogliono avere a portata di mano un software di grafica professionale. Con CorelDRAW Graphics Suite hai infatti accesso ad una gamma di strumenti completa per l’illustrazione vettoriale, il layout e il fotoritocco.

Per una creatività senza limiti e nessuno spreco di tempo, Corel ha pensato per te ad una speciale promozione che ti consente di avere Painter Essentials 8 gratuitamente e uno sconto del 25% su CorelDRAW Graphics Suite.

CorelDRAW Graphics Suite: creatività senza limiti

Non a caso, Corel permette agli utenti di avere risultati mai visti prima con i classici software di grafica. Le diverse funzioni innovative consentono di realizzare qualsiasi lavoro di progettazione con strumenti potenti per l’illustrazione vettoriale, il layout, il fotoritocco, la tipografia e la collaborazione. Tuttavia, le differenti applicazioni grafiche incluse nella Suite ti danno accesso immediato a nuovi esclusivi contenuti, prestazioni ottimizzate e supporto offerto delle ultime tecnologie in campo grafico.

Con CorelDRAW Graphics Suite puoi iniziare subito a produrre illustrazioni, insegne, loghi unici e altro ancora, sia su Windows o Mac, ovunque ti trovi grazie al supporto di CorelDRAW app. Inoltre, la presenza di strumenti produttivi dedicati alla realizzazione di qualsiasi tipo di output ti consentono di portare progetti in poco tempo.

Approfitta subito della promozione Corel: per te sconto del 25% sul tuo primo anno (a soli 23,08 euro al mese) e Painter Essentials 8 gratis.

