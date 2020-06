Anche l’evento più importante dell’anno per Google non andrà in scena a causa del coronavirus, almeno non nella sua forma a cui siamo abituati: il gruppo di Mountain View ha reso nota la cancellazione di I/O 2020, in programma dal 12 al 14 maggio. Così come già confermato per Cloud Next ’20 sarà quasi certamente sostituito da sessioni online e in streaming.

A causa delle preoccupazioni legate al coronavirus e in accordo con le linee guida sulla salute di CDC, WHO e altre autorità, abbiamo deciso di cancellare l’edizione fisica dell’evento Google I/O presso lo Shoreline Amphitheatre.

Google I/O 2020 cancellato per il coronavirus

La kermesse, rivolta principalmente agli sviluppatori, costituisce ormai da lungo tempo l’occasione per scoprire cosa bolle nel calderone di bigG con annunci in merito all’ecosistema Android nonché a progetti riguardanti cloud, intelligenza artificiale, smart home e novità hardware. Chi ha già acquistato un biglietto per partecipare di persona riceverà un rimborso completo entro pochi giorni e avrà automaticamente diritto a ottenerne un altro il prossimo anno quando saranno aperte le vendite per prendere parte a I/O 2021.

Tutti gli ospiti che hanno acquistato biglietti per I/O 2020 riceveranno un rimborso completo entro il 13 marzo … Gli ospiti registrati per I/O 2020 non dovranno partecipare all’estrazione per l’edizione del prossimo anno e otterranno automaticamente la possibilità di acquistare un biglietto per I/O 2021.

A #GoogleIO update. Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2) — Google Developers (@googledevs) March 3, 2020

Il coronavirus sta dunque scombussolando i piani anche del mondo hi-tech, costringendo i suoi protagonisti a riorganizzare le agende.

Entro le prossime settimane valuteremo altri modi per evolvere Google I/O così da connetterci al meglio con la nostra community di sviluppatori.

Quella di I/O 2020 è solo l’ultima delle cancellazioni annunciate per i timori legati alla diffusione di COVID-19. Nei giorni scorsi sono saltati altri appuntamenti importanti come Facebook F8 e Game Developers Conference. Il primo, nella seconda metà di febbraio, è stato il Mobile World Congress di Barcellona.