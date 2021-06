L'OMS, le varianti del coronavirus e l'alfabeto greco

Abbiamo ormai familiarizzato con la variante inglese, quella brasiliana, indiana e vietnamita del coronavirus responsabile di COVID-19: persino il sito del Ministero della Salute le indica associando all'agente patogeno il nome del paese da cui proviene o in cui è stata isolata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha però un'altra idea.

Nei giorni scorsi l'OMS ha annunciato che il sistema impiegato per assegnare un nome alle varianti cambierà, facendo leva sulle lettere dell'alfabeto greco. Due gli obiettivi: rendere più semplice per gli addetti ai lavori riferirsi a una mutazione specifica (oggi sono identificate come “B.1.1.7”, “B.1.617.2” ecc.) ed evitare di stigmatizzare un intero territorio. Ecco dunque che quella inglese diventa Alpha, mentre quella indiana Delta.

The labels do not replace existing scientific names, which convey important scientific information & will continue to be used in research. The naming system aims to prevent calling #COVID19 variants by the places where they are detected, which is stigmatizing & discriminatory. pic.twitter.com/MwWGGMXPjn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 31, 2021