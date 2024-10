Corso sull'intelligenza artificiale gratis di Google con badge

Google Cloud Skills Boost offre un interessante corso introduttivo sull’Intelligenza Artificiale Generativa, una branca dell’AI che sta guadagnando sempre più attenzione e importanza nel panorama tecnologico attuale. Il corso, dal titolo “Introduction to Generative AI” e della durata di 8 ore, si propone di fornire una panoramica completa su cos’è l’AI generativa, come funziona e in cosa si differenzia dai metodi tradizionali di machine learning.

Inoltre, illustra gli strumenti di Google che possono aiutare a sviluppare le app Gen AI. Una volta completato il corso, che prevede dei quiz per ogni step, si riceve un badge, che viene visualizzato sul proprio profilo o da condividere sui social per dimostrare le competenze acquisite.

Obiettivi e contenuti del corso gratuito sull’Intelligenza artificiale di Google

Il corso “Introduction to Generative AI” si pone diversi obiettivi formativi. Innanzitutto, mira a fornire una chiara definizione di intelligenza artificiale generativa, spiegando i concetti fondamentali che stanno alla base di questa tecnologia. Inoltre, il corso si propone di illustrare il funzionamento dell’AI generativa, entrando nel dettaglio dei processi e degli algoritmi che permettono a questi sistemi di generare contenuti originali, dai testi alle immagini.

Un altro aspetto importante affrontato nel corso è la descrizione dei diversi tipi di modelli di AI generativa esistenti, evidenziandone le caratteristiche peculiari e i possibili campi di applicazione. Infine, il corso offre una panoramica delle principali applicazioni dell’AI generativa, mostrando come questa tecnologia possa essere utilizzata in diversi settori, dalla creatività all’industria.

Prerequisiti e destinatari del corso

Una delle caratteristiche più interessanti del corso “Introduction to Generative AI” di Google è che non richiede particolari prerequisiti per partecipare. Il corso, infatti, si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, che comprende sia persone con una formazione tecnica, sia coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’intelligenza artificiale.

Questo approccio inclusivo rende il corso accessibile a chiunque sia interessato a comprendere meglio cosa sia l’AI generativa e quali siano le sue potenzialità. È quindi aperto a chiunque: sviluppatori, designer, imprenditori o semplici appassionati di tecnologia, questo corso può fornire le basi per comprendere e iniziare a lavorare con l’intelligenza artificiale generativa.

Il Badge di completamento che certifica le competenze acquisite

Una volta completato il corso di Google, si aprono diverse possibilità per continuare il proprio percorso di apprendimento. Google Cloud Skills Boost offre infatti ulteriori contenuti e percorsi formativi per approfondire le conoscenze acquisite e specializzarsi nell’utilizzo degli strumenti di AI generativa messi a disposizione da Google. Si possono seguire anche i corsi on demand con i partner di Google, come Coursera.

Inoltre, completando tutte le attività richieste del corso, si ha la possibilità di guadagnare un badge di completamento, che certifica le competenze acquisite. Questo badge può essere visualizzato sul proprio profilo Google Cloud Skills Boost e condiviso sui social network professionali, come LinkedIn, per dimostrare le proprie conoscenze nel campo dell’AI generativa.

Un’opportunità da non perdere per entrare nel mondo dell’AI generativa

Il corso “Introduction to Generative AI” offerto da Google Cloud Skills Boost è un punto di partenza ideale per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’intelligenza artificiale generativa e acquisire competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro. Grazie alla sua struttura accessibile e completa, il corso permette di comprendere gli aspetti fondamentali di questa tecnologia e di scoprire le sue potenzialità applicative.

Qualifiche Google Cloud, a cosa servono?

Google Cloud offre una vasta gamma di opportunità per dimostrare le proprie competenze e conoscenze nel campo del cloud computing attraverso certificazioni, badge delle competenze e certificati. Queste qualifiche sono progettate per aiutare professionisti di tutti i livelli, dai principianti ai più esperti, a promuovere la propria carriera e prepararsi per le sfide future del cloud.

Secondo i dati aggiornati al 1° marzo 2024, più di 535.000 persone hanno ottenuto certificazioni tecniche avanzate e qualifiche tecniche per Google Cloud, dimostrando la crescente domanda di competenze in questo settore.

Cosa sono i badge delle competenze

I badge delle competenze sono qualifiche digitali rilasciate da Google Cloud come riconoscimento delle competenze pratiche acquisite nell’utilizzo dei prodotti Google Cloud. Questi badge permettono di dimostrare abilità a livello basico, intermedio e avanzato, applicabili a situazioni reali.

I badge delle competenze rappresentano un modo tangibile per mettere in evidenza le proprie capacità tecniche e distinguersi nel mercato del lavoro. Completando i requisiti necessari e superando le valutazioni, è possibile ottenere questi badge e condividerli sul proprio profilo professionale o sui social media.

Credential Wallet per gestire e condividere le proprie qualifiche

Google Cloud offre uno strumento chiamato Credential Wallet, basato sulla piattaforma Credly, per gestire, mostrare e condividere le proprie qualifiche verificate. Il Credential Wallet consente di tenere traccia dei propri progressi, visualizzare i badge e le certificazioni ottenute e condividerle facilmente con potenziali datori di lavoro o collaboratori. Inoltre, il Credential Wallet si integra con la directory delle competenze Google Cloud, permettendo di connettersi a opportunità di lavoro e mostrare le proprie qualifiche a un pubblico più ampio.

Come creare un account Credly e ottenere i badge

Per iniziare a utilizzare il Credential Wallet e ottenere i badge delle competenze, è necessario creare un account Credly. Ecco i passi da seguire:

Accedere al sito di Credly e selezionare “Sign Up” per creare un nuovo account.

Compilare il modulo di registrazione con le informazioni richieste, come nome, cognome, indirizzo email e password.

Confermare l’account cliccando sul link di verifica inviato all’indirizzo email fornito.

Accedere a Google Cloud Skills Boost e completare i corsi e le valutazioni necessarie per ottenere i badge delle competenze desiderati.

Una volta ottenuti i badge, accedere al proprio account Credly e richiedere l’importazione dei badge dal proprio profilo Google Cloud Skills Boost.

I badge saranno ora visibili nel Credential Wallet e pronti per essere condivisi.

Perché investire nelle qualifiche Google Cloud può essere una buona idea

Investire nelle qualifiche Google Cloud può avere un impatto significativo sulla propria carriera. Con l’elevata richiesta di talenti con competenze cloud e nel campo dell’AI, e la crescente domanda prevista per il futuro, ottenere badge delle competenze e certificazioni può aprire nuove opportunità e favorire l’avanzamento professionale.