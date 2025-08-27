 Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

In questi giorni ti ha scritto un contatto sconosciuto tramite SMS o su WhatsApp? Scopri cosa devi fare per evitare terribili conseguenze.
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Sicurezza
In questi giorni ti ha scritto un contatto sconosciuto tramite SMS o su WhatsApp? Scopri cosa devi fare per evitare terribili conseguenze.
Freepik - Picsart

Forse ti ha già scritto o potrebbe scriverti un contatto sconosciuto. In questi giorni si sta diffondendo una nuova e pericolosa truffa che arriva dagli Stati Uniti. Soprannominata “Oops, wrong number“, letteralmente significa: “Oops, ho sbagliato numero”. Arrivata anche in Italia d’oltreoceano, sta già mettendo in pericolo moltissimi ignari utenti.

La tecnica è tanto semplice quanto subdola. Proprio per questo i cybercriminali stanno cavalcando il successo di questa minaccia. Iniziano inviando un messaggio che sembra essere stato scritto per errore tramite SMS o su WhatsApp.

I messaggi del contatto sconosciuto spesso sono “Ciao, ci vediamo al solito posto alle 7?“, oppure “Confermiamo l’appuntamento con il dottore alle 15:00 di venerdì“. Non manca anche “Ma quando me li mandi quei documenti? Dai, fammi sapere, ciao“.

Nonostante apparentemente sembrino messaggi innocui, si tratta in realtà di esche che i truffatori lanciano per vedere se la preda abbocca. Un contatto sconosciuto che scrive nella maggior parte dei casi genera curiosità.

Infatti, i ricercatori di Panda Security hanno spiegato: “La truffa del numero sbagliato inizia con un messaggio di questo tipo, che sembra inviato per errore. La vittima risponde – per gentilezza o per curiosità – e il truffatore cerca di intavolare una conversazione per conquistare la sua fiducia e, in un secondo momento, passare a una richiesta economica, di dati personali, una truffa romantica o una frode con le criptovalute“.

Consigli utili su come agire se ti scrive un contatto sconosciuto

Se ricevi un messaggio da un contatto sconosciuto, sia tramite SMS o WhatsApp, fai attenzione. Gli esperti di sicurezza informatica hanno un primo consiglio da darti: “La cosa migliore da fare, in tutti questi casi, è diffidare, bloccare il numero e soprattutto NON RISPONDERE“. Perché è importante non rispondere ami a messaggi del genere?

Gli esperti di Panda Security hanno anche precisato: “Quando rispondi confermi che il tuo numero è attivo e i cybercriminali lo utilizzeranno per inviarti altri SMS truffa in futuro, magari con un metodo diverso“.

Da qui il secondo consiglio: “Per lo stesso motivo, ti consigliamo di segnalare il messaggio come spam al tuo operatore (tutti i telefoni hanno questa funzione) e di non fare clic su link o allegati, se presenti in un messaggio successivo alle prime interazioni“.

Fonte: Panda Security

Pubblicato il 27 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
Metti al sicuro i tuoi dispositivi digitali con TotalAV a un prezzo speciale

Metti al sicuro i tuoi dispositivi digitali con TotalAV a un prezzo speciale
I Migliori Browser con VPN Inclusa: Sono Davvero Sicuri?

I Migliori Browser con VPN Inclusa: Sono Davvero Sicuri?
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
Metti al sicuro i tuoi dispositivi digitali con TotalAV a un prezzo speciale

Metti al sicuro i tuoi dispositivi digitali con TotalAV a un prezzo speciale
I Migliori Browser con VPN Inclusa: Sono Davvero Sicuri?

I Migliori Browser con VPN Inclusa: Sono Davvero Sicuri?
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 ago 2025
Link copiato negli appunti