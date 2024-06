Cosa fa Incogni per le chiamate spam che gli altri non fanno?

Le chiamate spam vi stanno facendo diventare pazzi a forza di rispondere? Ogni giorno, le telefonate dai call center e da numeri sconosciuti sembrano essere più insistenti. Avete provato di tutto per bloccarli, ma niente sembra bastare. La soluzione potrebbe non essere nei filtri, ma nell’eliminare la fonte dei vostri problemi: i dati personali che disseminate online inconsapevolmente.

Quando navigate sui social o aprite nuovi account su siti web, i vostri dati finiscono frequentemente nelle mani dei broker di dati. Questi accumulatori di informazioni personali sono come accumulatori seriali, che arraffano tutto ciò che trovano per metterlo nei loro database.

Incogni, nato dagli stessi sviluppatori di Surfshark, è l’unico tool in grado di recuperare i vostri dati dalle banche dati dei broker. In questo periodo, è anche disponibile a un prezzo scontato di soli 5,99 euro al mese invece di 11,98 euro.

Come Incogni combatte le chiamate spam

Dopo aver sottoscritto il servizio, basta fornire a Incogni i dati personali che desiderate eliminare dai database dei broker. Una volta completata questa fase, Incogni agisce come un vero e proprio detective, contattando in maniera automatica i broker e richiedendo la cancellazione delle informazioni. Inoltre, continuerà a monitorare nei mesi successivi, assicurandosi che i dati eliminati non facciano misteriosamente ritorno.

Nel caso in cui i broker di dati si comportassero come quei venditori di pentole insistenti che non mollano neanche con un gentile “no grazie”, Incogni si rivolge direttamente alle agenzie per la protezione dei consumatori, facendo valere il vostro diritto alla privacy. E tutto questo senza che voi dobbiate muovere un dito.

In aggiunta, oltre al vantaggioso sconto del 50% per il primo anno, Incogni offre la garanzia di rimborso di 30 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza penali.

Non lasciate che le chiamate spam vi rubino la serenità. Affidate i vostri dati a Incogni e godetevi un servizio pensato per proteggervi dai disturbatori digitali.