Cosa ha HYPE più degli altri conti corrente?

Perché HYPE è considerata una soluzione diversa rispetto ad altri conti corrente? Innanzitutto perché è un conto smart al quale viene associata una carta prepagata.

Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che molti conti prevedono questa soluzione. HYPE, però, non è un conto corrente bancario classico, ma una carta/conto con codice IBAN che può essere intestata anche ai minorenni, a patto che abbiano compiuto 12 anni.

Siamo, quindi, di fronte a una soluzione versatile, semplice e da costi di accesso molto bassi, aspetto questo molto importante.

Altri motivi per cui HYPE è diverso dagli altri conti corrente

Un’altra differenza sostanziale tra HYPE e gli altri conti corrente sono le funzionalità aggiuntive, le quali differiscono in base alla tipologia di contratto che viene sottoscritta.

Infatti, HYPE è una carta/conto disponibile in tre varianti: Start, Next e Premium, ognuna associata a un piano tariffario specifico.

HYPE Start è la versione base, un account gratuito con carta prepagata MasterCard per coloro che non necessitano di depositare spesso denaro. Infatti, il limite massimo di ricarica annuale è di 2.500 euro.

Oltre a essere gratuita, la carta/conto consente di accedere a tutti i servizi basilari tipici di un conto corrente, come i bonifici e i prelievi ATM. Per richiedere questa carta, cliccare su questo link.

HYPE Next, invece, ha un costo mensile di 2,90 euro. È una tipologia di conto che dispone di tutte le funzionalità della versione base, con la differenza che il limite di ricarica annuo è di 50.000 euro.

Inoltre, il titolare di questa carta/conto può accreditare il proprio stipendio o pensione. I bonifici sono gratis, così come in prelievi e i pagamenti in Euro. Accedere a questa pagina per richiederla.

HYPE Premium è l’opzione più completa e ha un costo mensile di 9,90 euro. Si tratta di una carta di debito World Elite Mastercard che offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di effettuare molte operazioni senza commissioni.

Con questa carta/conto è possibile accedere alle aree lounge dedicate in molti aeroporti, ottenere un’assicurazione di viaggio sui bagagli e in caso di cancellazione o ritardi del volo.

Inoltre, è previsto anche un pacchetto di garanzie sugli acquisti, tra cui una polizza sui furti. La richiesta di questa carta va fatta in questa pagina.

Quanto detto spiega perché una carta/conto HYPE è totalmente diversa da un conto corrente normale.

