Cosa ha inghiottito questa città in un lago

Scienziati e ricercatori, tra cui anche archeologi subacquei, durante un’immersione in uno dei laghi più profondi al mondo, dichiarano di aver fatto una scoperta incredibile. Nello specifico, sostengono che il lago Issyk-Kul custodisca uno dei segreti più importanti di una città commerciale medievale, inghiottita completamente dall’acqua.

Si tratta di Toru-Aygyr, città medioevale della Via della Seta, vecchia di mille anni che, a causa di un terremoto, è stata completamente inghiottita dal lago, situato nell’odierno Kirghizistan. La squadra che si è immersa in queste acque, nel 2025 ha scoperto tracce della città che la collegano a una dinastia turca e al dominio islamico.

“Immergendosi nel lago fino a una profondità massima di 4 metri, la squadra ha scoperto edifici in mattoni, i resti di una macina in pietra probabilmente utilizzata per macinare il grano e ricavarne farina, e un cimitero musulmano, oltre ai resti di altre strutture in legno e numerosi manufatti in ceramica“, hanno spiegato i colleghi di Popular Mechanics.

La città inghiottita dal lago conserva preziose informazioni

È indubbio che questa città, inghiottita dal lago a causa di un terremoto, conserva preziose informazioni. Valery Kolchenko, ricercatore presso l’Istituto di Storia, Archeologia ed Etnologia dell’Accademia Nazionale delle Scienze e capo della spedizione sottomarina del paese ospitante, in un comunicato della Società Geografica Russa, ha confermato: “Il monumento oggetto di studio è una città o un grande agglomerato commerciale situato su uno dei tratti più importanti della Via della Seta“.

“All’inizio del XV secolo, a seguito di un terribile terremoto, la città fu sommersa dalle acque del lago. Secondo le nostre stime, al momento del disastro gli abitanti avevano già abbandonato l’insediamento“, ha continuato. “La tragedia può essere paragonata alla storia di Pompei, non così nota al grande pubblico. Dopo il terremoto, la popolazione della regione cambiò drasticamente e la ricca civiltà medievale cessò di esistere. Al suo posto subentrarono i nomadi“.

Maksim Menshikov, capo della spedizione e ricercatore presso l’Istituto di Archeologia dell’Accademia Russa delle Scienze, ha aggiunto: “I cinesi consideravano questo territorio una zona di loro interesse, ma non riuscirono a controllarlo. Tuttavia, vediamo che questa località è menzionata nelle fonti cinesi. Ciò ci dà la speranza di poter correlare i materiali storici con i risultati dei nostri scavi archeologici“.