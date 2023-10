Cos'è e come usare il portafoglio di Microsoft Edge

Microsoft Edge è il browser web di Microsoft che offre diverse funzionalità utili per gli utenti, tra cui il portafoglio, una caratteristica integrata che permette di gestire i pagamenti online in modo sicuro e conveniente. Il portafoglio permette di memorizzare e gestire le informazioni relative ai metodi di pagamento, alle password, ai dati personali, ai punti Microsoft Rewards e alle offerte di cashback. Il portafoglio di Edge è quindi una funzione comoda e pratica, che rende gli acquisti online più semplici e veloci.

Cos’è il portafoglio di Microsoft Edge

Il portafoglio su Microsoft Edge è una sezione del browser comoda e intuitiva, che permette di velocizzare le operazioni di acquisto online, evitando di dover inserire manualmente i dati della carta di credito o della password ogni volta che si visita un sito web. Inoltre, protegge i dati sensibili degli utenti, impedendo che vengano condivisi con i form dei siti web, bloccando eventuali tentativi di clonazione o furto. Il portafoglio su Microsoft Edge non è solo utile per pagare online, ma anche per avere sotto controllo le password, i dati personali e i Microsoft Rewards.

Come trovare il Microsoft Edge Wallet

Il portafoglio su Microsoft Edge è una funzione facile da usare e da personalizzare, inoltre è raggiungibile comodamente da qualsiasi pagina web, pensato proprio per essere pratico in fase di acquisti. Infatti, basta cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra del browser e selezionare l’icona delle carte vicino “Portafoglio”.

Una volta entrati è possibile vedere la home con il saldo dei punti Microsoft Rewards, che si accumulano navigando con Edge e che si possono scambiare con vari premi online. E gli altri tre principali componenti del portafoglio, nonché i metodi di pagamento, la tracciabilità degli ordini, le password e i dati personali.

Come usare il portafoglio di Microsoft Edge: Microsoft Rewards

Il portafoglio di Microsoft Edge offre diverse funzioni che possono essere utilizzate a seconda dell’esigenza, ma vediamo nello specifico ogni sezione. In primis sulla home si trova la possibilità di gestire i punti Microsoft Rewards, che si accumulano utilizzando il browser Edge. Nella prima pagina della home del portafoglio, sono visibili il saldo dei punti con due diversi opzioni:

Riscatta: l’opzione permette di scegliere tra vari premi da ottenere con i propri punti Rewards. Si possono ottenere buoni regalo, abbonamenti, donazioni e altro. Per esempio, si possono scambiare un tot di punti per un buono regalo Amazon da 5 euro.

Guadagna punti: per accedere a ulteriori opportunità per incrementare i propri punti Rewards, come quiz, sondaggi e sfide. Le attività sono divertenti e istruttive, e permettono di guadagnare fino a 280 punti al giorno.

Cosa sono i Rewards di Windows Edge

Il portafoglio permette di gestire i punti di Edge, ma di cosa si tratta? I Rewards di Windows Edge sono un programma di fidelizzazione che premia gli utenti che usano il browser Microsoft Edge e il motore di ricerca Bing. Con i Rewards, si possono guadagnare punti effettuando ricerche, acquisti, sondaggi e altre attività online.

I punti si possono poi convertire in buoni regalo, abbonamenti, donazioni e altri premi. I Rewards si possono gestire nella pagina principale o attraverso il portafoglio per visionare i propri punti, le proprie offerte e le proprie informazioni personali. Per partecipare ai Rewards, basta avere un account Microsoft e usare Edge come browser predefinito.

Portafoglio per gestire i pagamenti

La comodità principale di questa funzione è la possibilità di collegare carte e metodi di pagamento per poter gestire gli acquisti in modo pratico e veloce. Il portafoglio permette, oltre ad avere sottomano la carta una volta inserita, anche modificare, aggiungere e gestire le impostazioni delle carte. Per inserire una carta è sufficiente raggiungere il portafoglio, selezionare “Metodi di pagamento” e scegliere “Aggiungi Carta” a questo punto basterà procedere inserendo tutti i dati personali della carta.

Tracciabilità ordini: direttamente sul portafoglio

Gli acquisti online stanno sostituendo sempre più quelli nei negozi fisici, ma spesso, soprattutto se si effettuano più ordini, risulta scomodo e complicato controllarli uno per uno. Il portafoglio di Edge offre una soluzione a questo problema, permettendo di controllare tutti gli ordini in una sola schermata, direttamente dal portafoglio. Basterà cliccare su “Tracciabilità ordini” per avere un controllo completo degli ordini dei principali rivenditori online.

Gli aggiornamenti sugli ordini vengono visualizzati nella pagina, così da tenerli sotto controllo senza la necessità di aprire più schede e andare alla ricerca di tutte le informazioni.

Gestire le informazioni personali su portafoglio

La sezione portafoglio è comoda perché permette anche di monitorare i dati personali in un’unica pagina, selezionando dal portafoglio “Password e informazioni personali”. In questa sezione, si possono gestire due aspetti importanti: