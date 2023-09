Cos'è la nuova funzione Ad Topics di Android e come disattivarla

Big G è sempre a caccia di nuovi modi per monetizzare le abitudini degli utenti che usano i suoi servizi. Per farlo, si basa principalmente sugli annunci pubblicitari, che adatta e personalizza in base a una serie di metodi. Queste strategie includono il monitoraggio delle attività degli utenti sulle pagine web e sulle applicazioni, per capire i loro interessi e le loro preferenze. Tuttavia, Google permette anche di disattivare le funzioni di ad-tracking che ha aggiunto ad Android.

È il caso della new entry Ad Topics. Questa nuova funzione permette a Google di tenere traccia degli argomenti che potrebbero interessare all’utente in base alle app che usa sul suo dispositivo Android. Questi argomenti vengono poi condivisi con le altre app che mostrano annunci pubblicitari, per offrire all’utente una pubblicità ancora più “su misura”. In questo modo, Google cerca di rendere gli annunci più pertinenti e meno invasivi per l’utente.

Le intenzioni potrebbero sembrare buone, ma di fatto per molti utenti suona come una vera e propria invasione della privacy. Il lato positivo di Ad Topics è che rientra nel progetto Privacy Sandbox di Google, una serie di proposte volte a garantire la privacy degli utenti senza rinunciare alla personalizzazione degli annunci pubblicitari.

Questa innovazione consiste in una nuova tecnologia che non richiede l’uso di identificatori cross-app, come l’ID pubblicitario, per mostrare annunci personalizzati su Android. In questo modo, Google riesce a offrire agli utenti annunci pubblicitari pertinenti senza compromettere la loro sicurezza. Si tratta di una novità attesa da tempo, che potrebbe rivoluzionare il settore della pubblicità online.

Nonostante il vantaggio di Ad Topics nel garantire la privacy degli utenti, non tutti potrebbero essere d’accordo nel consentire a questa funzione di personalizzare gli annunci che appaiono nelle app. Chi si sente a disagio con questa funzione, può sempre disattivarla.

Prima di farlo, però, è bene sapere che Ad Topics è una funzione così nuova che non tutte le app sono state aggiornate per utilizzarla. Google permette di controllare quanti argomenti sono stati individuati dalla funzione nella pagina Ad privacy nelle Impostazioni.

Come disattivare Ad Topics su Android

Il prerequisito per disattivare Ad Topics è avere un dispositivo Android che sia compatibile con questa funzione. Questo implica che, in assenza di un dispositivo Pixel, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ prima che questa funzione sia attiva sul proprio telefono. Per disabilitare la nuova funzione di Google, basta seguire questi passi:

Aprire l’app Impostazioni toccando l’icona dell’ingranaggio o il launcher Impostazioni nel cassetto delle app.

Per trovare l’interruttore per l’attivazione/disattivazione degli argomenti pubblicitari, andare su Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni sulla privacy > Annunci > Privacy annunci > Argomenti annunci.

Una volta in questa pagina, fare tap sul cursore On/Off fino a portarlo in posizione Off per disattivare gli argomenti degli annunci.

Una volta disattivata la funzione, non bisogna più preoccuparsi che Android tenga traccia degli argomenti di interesse e li condivida con le app installate.