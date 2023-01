Cos'è SelfyCare LifeProject e perché è importante per futuro dei tuoi cari

Nel contesto economico attuale, con poche certezze anche per quanto riguarda la pensione, il futuro resta un’incertezza.

Molte sempre più persone ricorrono a polizze assicurative per garantire, in caso di problemi di salute o di decesso, una vita migliore per le proprie famiglie.

Trovare soluzioni alternative ed integrative dunque, dovrebbe essere una priorità per chiunque. Per fortuna, esistono piattaforme che offrono servizi interessanti in tal senso: SelfyCare LifeProject di Selfyconto, è una delle migliori opzioni possibili.

Stiamo parlando di una polizza di Mediolanum Vita, ideata appositamente per tutelare uno specifico progetto di vita del soggetto assicurato o delle persone a lui care.

In questo contesto rientrano spese per l‘educazione dei figli, piani di versamenti programmati e altre procedure simili, che si attivano in caso di decesso.

SelfyCare LifeProject e Selfyconto: più di una polizza sulla vita e di un conto online

Ovviamente, Selfyconto offre molto più del pur valido piano SelfyCare LifeProject.

Stiamo parlando di uno dei conti online più completi in circolazione, capace di offrire tutta la sicurezza legata a un istituto bancario solido come Banca Mediolanum.

Il conto propone una carta di debito gratuita, con prelievi da ATM in Italia ed Europa a costo zero. Lo stesso permette di compiere operazioni bancarie come:

bonifici

addebiti utenze

pagamento F23

pagamento F24

ricariche telefoniche

senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

L’app su smartphone, caratterizzata da un’interfaccia semplice da padroneggiare, permette di tenere sotto controllo le proprie finanze, anche se non si ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

Quanto costa Selfyconto? Per gli under 30 questo conto online è del tutto gratuito. Anche per gli over 30, però, vi è una piacevole sorpresa.

Anche chi ha già superato questa età infatti, può usufruire gratuitamente del servizio per i primi 12 mesi.

Alla scadenza di questo periodo, Selfyconto sarà disponibile per soli 3,75 euro mensili: un prezzo tutto sommato contenuto, visto quanto offerto al correntista.

