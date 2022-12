Come vedere Costa Rica-Germania in streaming

Costa Rica-Germania è l’ultima chance a disposizione dei tedeschi per tentare di raddrizzare un torneo aperto nel peggiore dei modi: un solo punto in due partite e probabile eliminazione dai mondiali di calcio in Qatar. Il match è ospitato nella cornice dello stadio Al-Bayt di Doha, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:00 di giovedì 1 dicembre. In contemporanea scendono in campo anche Giappone e Spagna, le altre protagoniste del girone. C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, senza sottoscrizioni a pagamento né abbonamenti.

Costa Rica-Germania: guarda la partita in diretta streaming

Questo grazie al fatto che l’intera competizione è un’esclusiva del servizio pubblico. Basta dunque connettersi alla piattaforma RaiPlay, accessibile da ogni dispositivo come smartphone, tablet, computer e televisori connessi a Internet. In alternativa, da casa ci si può sintonizzare sui tradizionali canali TV (Rai 1) oppure scegliere la trasmissione a risoluzione 4K se in possesso di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV (al numero 101).

Nella loro storia, le due nazionali si sono incontrate una sola volta, in occasione dei mondiali tedeschi del 2006 poi vinti dall’Italia. Allora fu la formazione di casa a uscire a testa alta dal confronto per 4-2. Questa volta, anche una vittoria potrebbe non bastare per qualificarsi.

Di seguito la classifica del gruppo E alla vigilia dell’ultimo turno.

Spagna: 4 punti; Giappone: 3 punti; Costa Rica: 1 punto; Germania: 1 punto.

Anche dall’estero è possibile vedere Costa Rica-Germania in diretta streaming, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto), ottenendo in questo modo un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

