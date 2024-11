COUPON -80€ per questo Mini PC: è Beelink MINI S12 PRO

Approfitta dello sconto di 80 euro proposto in questo da Amazon per Beelink MINI S12 PRO e metti sulla tua scrivania un Mini PC versatile, adatto sia alla produttività che al tempo libero. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. Attenzione: le unità disponibili non sono molte, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

Metti sulla tua scrivania Beelink MINI S12 PRO

Può contare sul processore Intel N100 con GPU Intel UHD Graphics, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 2280 da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono le tecnologie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet per la connettività, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Attiva il coupon dedicato, sblocca lo sconto di 80 euro e acquista il Mini PC di Beelink (modello MINI S12 PRO) al prezzo finale di 179 euro. Si tratta di un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche e le potenzialità di questo computer in miniatura. Per l’eventuale restituzione avrai tempo fino al 31 gennaio 2025.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita e domicilio prevista in un paio di giorni al massimo se lo ordini subito. Verifica la disponibilità sull’e-commerce, potrebbe andare presto sold out. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è superiore a 4/5. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, due cavi HDMI, il manuale e l’attacco VESA per il montaggio dietro al monitor.