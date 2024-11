COUPON -50€ per questo Mini PC di NiPoGi (Intel, 16/512GB)

Ti basta un click (o un tap su smartphone) per mettere NiPoGi GK3 Plus sulla tua scrivania, approfittando di un forte sconto. Il Mini PC, adatto alla produttività e non solo, è protagonista di un’offerta su Amazon di cui puoi approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Non serve altro per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani, senza alcuna spesa per la consegna.

Le caratteristiche del Mini PC di NiPoGi

Ha in dotazione il processore Intel N97 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a un massimo di 4 TB). La connettività wireless è gestita attraverso i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, quella cablata dallo slot Ethernet. Non mancano poi due uscite video HDMI e una VGA con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0, due USB 2.0 e il jack audio. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, puoi acquistare NiPoGi GK3 Plus al prezzo di soli 199 euro, grazie allo sconto di 50 euro da ottenere come già scritto semplicemente attivando il coupon dedicato. È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata già entro domani.

Il Mini PC ha ricevuto più di 1.000 recensioni positive sull’e-commerce, pubblicate dai clienti, con un voto medio superiore a 4/5 stelle. È un regalo di Natale? Nessun problema: per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio 2025.