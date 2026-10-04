 Crea il tuo sito e-commerce con solo 1€ grazie a IONOS
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Crea il tuo sito e-commerce con solo 1€ grazie a IONOS

Oggi, grazie all'offerta di IONOS, puoi realizzare il tuo sito e-commerce, proprio come vuoi tu e in pochi minuti, con solo 1€ al mese.
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Oggi, grazie all'offerta di IONOS, puoi realizzare il tuo sito e-commerce, proprio come vuoi tu e in pochi minuti, con solo 1€ al mese.
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Sfrutta subito l’offerta di IONOS per realizzare e mettere online, come vuoi tu e in pochi minuti, il tuo sito e-commerce! Cosa stai aspettando? Fai tutto a partire da solo 1 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica che ti permette di accedere a un mondo di funzionalità decisamente interessanti e pratiche, anche per chi non è un esperto di web, seo e molto altro ancora.

Crea il tuo e-commerce

In pochi click ottieni già il tuo negozio online grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, accedi a funzionalità marketing smart e zero costi di transizione. Infine, hai un’assistenza in italiano, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un consulente personale pronto a soddisfare ogni tua richiesta e rispondere a qualsiasi tua domanda.

Con oltre 7 milioni di clienti in tutto il mondo, IONOS si conferma la migliore soluzione per realizzare il tuo sito e-commerce da zero a un prezzo sorprendentemente conveniente. Unisciti a loro e inizia a beneficiare di tutti i vantaggi che questo servizio ha da offrirti fin da subito, tra cui:

  • Negozio online in pochi step, generato con intelligenza artificiale o selezionando tra centinaia di template già pronti;
  • Diversi metodi di pagamento, per integrare facilmente metodi di pagamento utilizzati dai tuoi clienti;
  • Gestione e spedizione facili, con una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard intuitiva;
  • Marketing professionale, per tenere d’occhio la concorrenza attraverso marketingRadar e vendere anche attraverso i social media.

Quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce

Non sai quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce? A partire da solo 1 euro al mese hai tutto quello che ti serve in base alle tue necessità. Ecco i più selezionati dai clienti.

  • IONOS a 1€ al mese
    • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 12 GB
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
Crea il tuo e-commerce
  • IONOS a 42€ al mese
    • Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
    • Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 ott 2026
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