Crea il tuo sito e-commerce con solo 1€ grazie a IONOS

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Negozio online in pochi step , generato con intelligenza artificiale o selezionando tra centinaia di template già pronti;

, generato con intelligenza artificiale o selezionando tra centinaia di template già pronti; Diversi metodi di pagamento , per integrare facilmente metodi di pagamento utilizzati dai tuoi clienti;

, per integrare facilmente metodi di pagamento utilizzati dai tuoi clienti; Gestione e spedizione facili , con una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard intuitiva;

, con una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard intuitiva; Marketing professionale, per tenere d’occhio la concorrenza attraverso marketingRadar e vendere anche attraverso i social media.

Quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce

Non sai quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce? A partire da solo 1 euro al mese hai tutto quello che ti serve in base alle tue necessità. Ecco i più selezionati dai clienti.

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IONOS a 42€ al mese Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro

