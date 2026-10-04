Crea il tuo sito e-commerce con solo 1€ grazie a IONOS

Sfrutta subito l’offerta di IONOS per realizzare e mettere online, come vuoi tu e in pochi minuti, il tuo sito e-commerce! Cosa stai aspettando? Fai tutto a partire da solo 1 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica che ti permette di accedere a un mondo di funzionalità decisamente interessanti e pratiche, anche per chi non è un esperto di web, seo e molto altro ancora.
In pochi click ottieni già il tuo negozio online grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, accedi a funzionalità marketing smart e zero costi di transizione. Infine, hai un’assistenza in italiano, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un consulente personale pronto a soddisfare ogni tua richiesta e rispondere a qualsiasi tua domanda.
Con oltre 7 milioni di clienti in tutto il mondo, IONOS si conferma la migliore soluzione per realizzare il tuo sito e-commerce da zero a un prezzo sorprendentemente conveniente. Unisciti a loro e inizia a beneficiare di tutti i vantaggi che questo servizio ha da offrirti fin da subito, tra cui:
- Negozio online in pochi step, generato con intelligenza artificiale o selezionando tra centinaia di template già pronti;
- Diversi metodi di pagamento, per integrare facilmente metodi di pagamento utilizzati dai tuoi clienti;
- Gestione e spedizione facili, con una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard intuitiva;
- Marketing professionale, per tenere d’occhio la concorrenza attraverso marketingRadar e vendere anche attraverso i social media.
Quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce
Non sai quale piano IONOS scegliere per il tuo e-commerce? A partire da solo 1 euro al mese hai tutto quello che ti serve in base alle tue necessità. Ecco i più selezionati dai clienti.
- IONOS a 1€ al mese
- 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 12 GB
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
- IONOS a 42€ al mese
- Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics Plus
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
- Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
- Impostazioni SEO avanzate
- Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
- Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro