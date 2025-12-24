Crea il tuo sito web con Hostinger: sconti fino al 75% e strumenti AI inclusi

Avviare un progetto digitale oggi è molto più semplice se scegli una piattaforma hosting veloce e semplice da utilizzare. L’offerta di Hostinger è rivolta proprio per chi è alle prime armi o desidera trasferire il proprio sito su un servizio moderno.

In questo momento sono disponibili sconti fino al 75%, dominio gratuito per il primo anno e una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che accompagnano passo dopo passo nella creazione del sito, anche senza competenze tecniche. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Hostinger.

Piani Hostinger in promozione: prezzi e funzionalità

La promozione Hostinger riguarda tre piani principali, tutti con garanzia di rimborso di 30 giorni, supporto tecnico 24/7, recesso libero e 3 mesi extra inclusi. Eccoli:

Premium – 2,99 € al mese (−75%): per iniziare con un hosting veloce, stabile e facile da gestire;

– 2,99 € al mese (−75%): per iniziare con un hosting veloce, stabile e facile da gestire; Business – 3,99 € al mese (−73%): per progetti in crescita che richiedono più risorse e strumenti avanzati.

– 3,99 € al mese (−73%): per progetti in crescita che richiedono più risorse e strumenti avanzati. Cloud Startup – 7,99 € al mese (−69%): la scelta giusta per siti strutturati ed e-commerce, con prestazioni elevate e maggiore potenza.

Uno dei punti di forza di Hostinger è l’ecosistema di strumenti integrati, in particolare il Website Builder con AI: basta descrivere l’idea del progetto e il sistema genera automaticamente struttura, testi e immagini, pronti per essere rifiniti tramite un editor visuale drag & drop. Anche la creazione di blog, siti aziendali ed e-commerce risulta immediata; per chi preferisce WordPress, sono disponibili strumenti AI dedicati che semplificano installazione e gestione.

L’offerta include inoltre altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come logo maker, generatore di immagini e l’assistente virtuale Kodee, sempre disponibile per supporto immediato. Ogni piano comprende anche servizi fondamentali: dominio gratuito per 12 mesi, certificato SSL, backup automatici, manutenzione WordPress, migrazione del sito senza interruzioni, email marketing, CDN gratuita e molte altre funzionalità.

Un’occasione da cogliere per partire subito, risparmiando fino al 75%: per approfittarne basta andare sul sito di Hostinger.