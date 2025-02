Crea il tuo sito web con l'AI a soli 3,29€ al mese: l'offerta di Hostinger

Costruire un sito web professionale e accattivante non è mai stato così semplice e conveniente. Hostinger, tra i leader nel settore dell’hosting, mette a disposizione un website builder avanzato con intelligenza artificiale, perfetto per chi desidera creare un sito senza conoscenze tecniche. Grazie a uno sconto dell’80%, puoi avere tutto questo a partire da soli 3,29€ al mese per il piano di 48 mesi, con 3 mesi extra gratuiti.

Come funziona il Website Builder AI di Hostinger?

Hostinger offre una piattaforma intuitiva che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutarti a costruire un sito web professionale in pochi clic. Basta rispondere a poche domande e l’AI genererà automaticamente una struttura personalizzata, completa di testi e immagini ottimizzati per la SEO.

Inoltre, l’editor drag and drop consente di modificare e personalizzare ogni elemento, rendendo il processo di creazione del sito semplice e accessibile a tutti, anche a chi non ha esperienza nel web design.

Oltre all’AI, Hostinger mette a disposizione una serie di funzionalità che rendono la piattaforma una delle migliori soluzioni per creare e gestire siti web:

Dominio gratuito incluso nei piani annuali;

incluso nei piani annuali; Oltre 150 template professionali tra cui scegliere;

tra cui scegliere; Ottimizzazione SEO automatica , per migliorare la visibilità sui motori di ricerca;

, per migliorare la visibilità sui motori di ricerca; Compatibilità mobile , per un sito che si adatta perfettamente a ogni schermo;

, per un sito che si adatta perfettamente a ogni schermo; Strumenti di e-commerce , con la possibilità di vendere fino a 500 prodotti online e accettare oltre 20 metodi di pagamento;

, con la possibilità di vendere fino a e accettare oltre 20 metodi di pagamento; Assistenza clienti 24/7, sempre disponibile per aiutarti in ogni fase del processo.

In più, grazie all’hosting ultra veloce con server ottimizzati, il tuo sito avrà tempi di caricamento ridotti e un’esperienza utente fluida, un aspetto fondamentale per migliorare il traffico e il ranking su Google.

Per un periodo limitato, puoi ottenere hosting, website builder con AI e dominio gratuito di Hostinger a soli 2,49€ al mese per 48 mesi, con 3 mesi extra gratuiti. Un’occasione imperdibile per chi vuole lanciare un sito web senza costi elevati e con tutti gli strumenti necessari per un progetto di successo.

Non perdere questa promozione: vai sul sito di Hostinger e crea subito il tuo sito web con l’AI.