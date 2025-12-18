 Crea il tuo sito web con l'AI di Hostinger e risparmia fino al 75%
Con la promo di Hostinger hai un servizio di hosting completo, arricchito dai tool AI utili per costruire e gestire un progetto online.
Per costruire un progetto digitale efficace non basta avere una buona idea: serve anche una piattaforma semplice da usare e conveniente. L’offerta Hostinger nasce proprio per supportare chi vuole avviare un nuovo sito o migliorare quello esistente, grazie a sconti importanti e a un’infrastruttura completa dotata di strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Con la promozione attiva, Hostinger propone uno sconto fino al 75% su tutti i suoi piani di hosting, ognuno pensato per esigenze diverse e arricchito da tre mesi extra inclusi. Le soluzioni disponibili permettono di scegliere il livello di potenza più adatto al proprio progetto, senza rinunciare a funzionalità avanzate e a costi accessibili. Andiamo a scoprirle.

Tutte le soluzioni di Hostinger e gli sconti applicati

Il piano Premium, ideale per muovere i primi passi online, è disponibile a 2,99 euro al mese grazie allo sconto del 75%. Per chi ha bisogno di più risorse e strumenti avanzati, il piano Business offre maggiore velocità e prestazioni a 3,99 euro al mese con un ribasso del 73%. I progetti più strutturati possono invece puntare sul Cloud Startup, una soluzione cloud che assicura fino a 20 volte più potenza rispetto all’hosting tradizionale, ora proposta a 7,99 euro al mese con il 69% di sconto.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, assistenza continua 24 ore su 24 e la possibilità di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Anche chi non ha competenze tecniche può creare il proprio sito in modo semplice grazie al Website Builder con AI: basta descrivere l’idea e l’intelligenza artificiale genera automaticamente struttura, testi e immagini, che possono poi essere personalizzati tramite un editor visuale intuitivo.

L’ecosistema AI di Hostinger comprende anche Kodee, l’assistente intelligente sempre disponibile per il supporto, e Backstage AI, progettato per semplificare le attività operative e migliorare la presenza nei risultati di ricerca basati sull’AI. Non mancano ulteriori strumenti come il generatore di loghi, la creazione di immagini e altre soluzioni pensate per rendere il sito completo e professionale.

A completare l’offerta, ogni piano include servizi fondamentali come dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL incluso, backup settimanali automatici e migrazione del sito senza interruzioni. Sono previsti anche email marketing gratuito per 12 mesi e CDN.

Per approfittare della promo vai sul sito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
18 dic 2025
