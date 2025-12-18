Crea il tuo sito web con l'AI di Hostinger e risparmia fino al 75%

Per costruire un progetto digitale efficace non basta avere una buona idea: serve anche una piattaforma semplice da usare e conveniente. L’offerta Hostinger nasce proprio per supportare chi vuole avviare un nuovo sito o migliorare quello esistente, grazie a sconti importanti e a un’infrastruttura completa dotata di strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Con la promozione attiva, Hostinger propone uno sconto fino al 75% su tutti i suoi piani di hosting, ognuno pensato per esigenze diverse e arricchito da tre mesi extra inclusi. Le soluzioni disponibili permettono di scegliere il livello di potenza più adatto al proprio progetto, senza rinunciare a funzionalità avanzate e a costi accessibili. Andiamo a scoprirle.

Tutte le soluzioni di Hostinger e gli sconti applicati

Il piano Premium, ideale per muovere i primi passi online, è disponibile a 2,99 euro al mese grazie allo sconto del 75%. Per chi ha bisogno di più risorse e strumenti avanzati, il piano Business offre maggiore velocità e prestazioni a 3,99 euro al mese con un ribasso del 73%. I progetti più strutturati possono invece puntare sul Cloud Startup, una soluzione cloud che assicura fino a 20 volte più potenza rispetto all’hosting tradizionale, ora proposta a 7,99 euro al mese con il 69% di sconto.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, assistenza continua 24 ore su 24 e la possibilità di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Anche chi non ha competenze tecniche può creare il proprio sito in modo semplice grazie al Website Builder con AI: basta descrivere l’idea e l’intelligenza artificiale genera automaticamente struttura, testi e immagini, che possono poi essere personalizzati tramite un editor visuale intuitivo.

L’ecosistema AI di Hostinger comprende anche Kodee, l’assistente intelligente sempre disponibile per il supporto, e Backstage AI, progettato per semplificare le attività operative e migliorare la presenza nei risultati di ricerca basati sull’AI. Non mancano ulteriori strumenti come il generatore di loghi, la creazione di immagini e altre soluzioni pensate per rendere il sito completo e professionale.

A completare l’offerta, ogni piano include servizi fondamentali come dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL incluso, backup settimanali automatici e migrazione del sito senza interruzioni. Sono previsti anche email marketing gratuito per 12 mesi e CDN.

Per approfittare della promo vai sul sito di Hostinger.