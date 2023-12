Crea il tuo e-commerce di SUCCESSO in 5 step a soli 89€

Il meglio posto dove aprire il tuo negozio è il web. Grazie allo shopping online molti hanno realizzato il loro sogno di fare impresa. Se anche tu hai questo grande desiderio, ma non sai da dove iniziare, devi assolutamente dare un’occhiata a questo articolo. Infatti, in pochissimi minuti ti consigliamo una soluzione che ti permette di creare il tuo e-commerce di successo in soli 5 step. Installa subito WebSite X5 EVO a soli 89 euro.

Se non ne hai mai sentito parlare sappi che questa è la soluzione più scelta e apprezzata per creare siti web, blog e negozi online. Grazie al suo software, che include fino a 12 mesi di aggiornamento con il primo acquisto, crei il tuo progetto in modo facile e veloce. Infatti, fin da subito hai accesso a tutte le funzionalità avanzate e pluripremiate di EVO. Ma c’è di più.

Acquistando WebSite X5 EVO non solo realizzi il tuo e-commerce, ma permetti alla software house Incomedia di donare 3 pasti caldi a Fondazione Progetto Arca Onlus. Insomma, oltre a fare del bene al tuo business aiuti chi è meno fortunato di te. Un ottimo punto di partenza, non trovi? Scopriamo insieme tutte le funzionalità incluse in questo eccellente programma.

Tutte le funzionalità per creare il tuo e-commerce

Installando WebSite X5 EVO accedi a un mondo di funzionalità incluse che puoi sfruttare per realizzare il tuo e-commerce. Veramente con questo software lo fai in 5 step. In questo modo risparmi tempo ed energie, sei più veloce dei tuoi competitor e ti dedichi alla crescita della tua azienda. Vediamo insieme tutto ciò che include:

100 template personalizzabili;

personalizzabili; pagine illimitate ;

; Drag & Drop builder;

FTP Integrato;

impostazioni responsive;

carrello e-commerce ;

; blog;

statistiche e funzioni SEO avanzate;

pannello di controllo online;

30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati;

12 mesi di aggiornamenti e nuove versioni incluse;

di aggiornamenti e nuove versioni incluse; assistenza prioritaria;

12 mesi di Hosting gratuito.

