Crea un sito web senza competenze tecniche: prova Hostinger gratis

Hostinger propone i suoi piani di hosting con website builder AI con sconti fino al 75%. E puoi testarne le funzionalità gratis per 14 giorni.
Informatica Cloud & Hosting
Hostinger propone i suoi piani di hosting con website builder AI con sconti fino al 75%. E puoi testarne le funzionalità gratis per 14 giorni.

Vuoi creare il tuo sito web ma non sai da dove partire e questo ti spaventa? Ci sta, ma con Hostinger non devi temere nulla. Grazie ai piani di hosting scontati fino al 75% con prezzi a partire da 2,99€ al mese puoi realizzare un portale professionale senza alcuna competenza tecnica.

Com’è possibile? Grazie al website builder dotato di AI, che ti permetterà di mettere online il tuo progetto in pochi minuti. A questi elementi si aggiungono anche altri servizi, come dominio gratuito, migrazione del sito gratuita e assistenza continua 24/7.

Ma la cosa davvero sorprendente è che adesso puoi provare gratis Hostinger per 14 giorni, così da testare se le sue funzionalità fanno davvero al caso tuo.

Con Hostinger niente è impossibile: sito online dopo pochi minuti

La rivoluzione di Hostinger passa dall’integrazione dell’intelligenza artificiale. Bastano pochi prompt per strutturare un sito web o un’app: chattando e dando istruzioni mirate, il chatbot AI genererà design, testi e immagini. Il sito verrà persino ottimizzato lato SEO in tempo reale. A ciò si aggiugono editor drag-and-drop e template personalizzabili.

Con Hostinger creare siti web protfolio, blog o e-commerce sarà una questione di pochi clic e minuti. E per chi ha già un sito, la migrazione è free e veloce, senza alcun downtime. Puoi provare gratuitamente i tre pacchetti principali, che terminati i 14 giorni hanno questi prezzi:

  • Premium (75% di sconto, 2,99 euro/mese), ideale per iniziare;
  • Business (73% di sconto, 3,99 euro/mese), perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati;
  • Cloud Startup (69% di sconto, 7,99 euro/mese), pensato per gestire progetti complessi e con elevato traffico.

Inclusi in tutti i piani abbiamo dominio gratuito, certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione DDoS. E tre mesi gratuiti extra.

Prova GRATIS Hostinger

Pubblicato il 9 ott 2025

Edoardo D'amato
9 ott 2025
