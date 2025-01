Crea una cartella protetta sui tuoi dispositivi e rendi il contenuto inaccessibile

Si parla sempre tanto di sicurezza informatica, di tutela dei file personali e dei dati sensibili, ma trovare misure e strumenti realmente efficace non è sempre facile e immediato. Una soluzione sicuramente valida da adottare è quella di creare un archivio di sicurezza all’interno del quale salvare foto, documenti personali, password e dati importanti. Per farlo pCloud Encryption è una delle soluzioni più pratiche ed efficaci; e in promozione con un’offerta a vita davvero conveniente.

Come funziona pCloud Encryption

pCloud Encryption è una delle funzionalità offerte da pCloud, la nota piattaforma di cloud storage, che consente di proteggere i file con una crittografia di alto livello. Questa crittografia avviene direttamente sul dispositivo dell’utente in modo che i file vengano criptati prima di essere caricati sui server di pCloud. In questo modo neanche pCloud può accedere al contenuto dei file, garantendo la massima privacy e sicurezza.

L’aspetto interessante di pCloud Encryption è dato anche dalla praticità. È infatti possibile creare una cartella protetta accessibile sia da browser (tramite applicativo web) che da smartphone (tramite app disponibile sia per iOS che Android). In maniera diretta, veloce e semplice, senza competenze di cybersicurezza o passaggi complessi, è sufficiente spostare un file in quella cartella per saperlo al sicuro.

Grazie a pCloud Encryption si può finalmente avere uno spazio protetto nel quale conservare progetti di lavoro con informazioni riservate, file privati che non devono essere divulgati, documenti con dati sensibili di tutta la famiglia e tutto quello che si vuole proteggere. Anche in caso di furto, smarrimento o guasto dello smartphone l’accesso alla cartella protetta rimane riservato soltanto a chi è in possesso delle credenziali d’accesso, assicurando anche da questo punto di vista il massimo della sicurezza.

È possibile avere pCloud Encryption a soli 150€ per l’accesso a vita, senza costi aggiuntivi o abbonamenti e sfruttarne per sempre tutte le potenzialità per la propria privacy e sicurezza.