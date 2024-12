Creare un sito di successo? Ecco il web hosting veloce e facile da gestire

La presenza e la visibilità online sono oggi essenziali per qualsiasi attività, sia essa fisica che completamente digitale. È quindi indispensabile poter contare su un sito web accessibile, veloce, stabile e sicuro. SiteGround ha diversi piani dedicati a questo scopo, tutti in offerta con sconti fino all’81%.

Gli strumenti di SiteGround per far crescere un sito web

Creare un sito web da zero se non si è degli sviluppatori esperti è molto complicato. Con l’hosting di SiteGround è possibile semplificare tutte le operazioni per l’installazione e la configurazione di WordPress andando poi a personalizzare il proprio sito web tramite temi, funzionalità e plugin specifici. Anche nella scelta del design e delle personalizzazioni SiteGround accompagna gli utenti nella scelta di quelli migliori per le loro necessità.

Anche chi ha già un sito web e vuole trasferirlo sull’hosting di SiteGround per sfruttarne le potenzialità e le prestazioni può avviare e completare il processo di migrazione dei siti e degli indirizzi email in maniera sicura e semplice.

Scegliere i piani SiteGround significa puntare sulle prestazioni e sulla sicurezza. Per migliorare le prestazioni dei propri siti web SiteGround mette a disposizione il plugin Speed Optimizer dedicato proprio a questo scopo. Sul fronte sicurezza vengono eseguiti giornalmente aggiornamenti e backup automatici, l’antispam integrato e lo strumento di Staging per effettuare modifiche sul proprio sito testandole in anteprima senza andare a impattare sulla versione stabile del sito. I piani SiteGround sono:

StartUp – per piccoli siti e progetti personali – 2,99€ al mese – RISPARMIO DELL’81%

– per piccoli siti e progetti personali – 2,99€ al mese – RISPARMIO DELL’81% GrowBig – per far crescere la propria attività – 5,49€ al mese – RISPARMIO DELL’80%

– per far crescere la propria attività – 5,49€ al mese – RISPARMIO DELL’80% GoGeek – per potenziare i grandi siti – 8,49€ al mese – RISPARMIO DEL 78%

Tutti i piani SiteGround offrono prestazioni eccellenti, la garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni e un’assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per aiutare a creare siti web di successo.