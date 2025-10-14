Creare un sito web facilmente e con 3€ al mese? Si, con Hostinger

In passato per creare un sito web bisognava affidarsi ad un programmatore esperto. Adesso, specialmente per progetti non complessi, si può bypassare questo passaggio perché esistono dei tool che fanno tutto direttamente. Come ad esempio Hostinger.

Con il website builder dotato di AI messo a punto dal provider in questione è possibile creare e gestire un sito personale, un blog o un e-commerce in maniera semplice e veloce. E anche conveniente, visto l’attuale sconto del 75% per il piano Premium, che ora costa 2,99€ al mese con 3 mesi extra gratis. Ovviamente c’è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Cosa offre Hostinger

In sintesi, Hostinger mette a disposizione un servizio di hosting completo, con dominio e migrazione del sito entrambi gratis e possibilità di scalare il sito in maniera molto semplice. In primo luogo, l’integrazione dell’intelligenza artificiale è un punto importante: grazie ad essa è possibile creare tutta la struttura del sito, contenuti dei testi e immagini.

Da menzionare anche altre funzionalità importanti, come i backup automatici giornalieri o settimanali, SSL gratuito per sicurezza top, 25 GB di spazio di archiviazione per i file e 2 caselle di posta per ciascun sito web gratis per un anno.

Per approfittare della promozione in corso e dello sconto basta andare sul sito di Hostinger. Una volta terminato il periodo scontato (che dura 48 mesi), il piano si rinnoverà a partire da 9,99€ al mese salvo disdetta.