Per realizzare un sito web non devi più affidarti a programmatori: Hostinger fa già tutto, a soli 2,99€ al mese. Scopri la promo del momento.
Creare un sito web facilmente e con 3€ al mese? Si, con Hostinger
Informatica Cloud & Hosting
Per realizzare un sito web non devi più affidarti a programmatori: Hostinger fa già tutto, a soli 2,99€ al mese. Scopri la promo del momento.

In passato per creare un sito web bisognava affidarsi ad un programmatore esperto. Adesso, specialmente per progetti non complessi, si può bypassare questo passaggio perché esistono dei tool che fanno tutto direttamente. Come ad esempio Hostinger.

Con il website builder dotato di AI messo a punto dal provider in questione è possibile creare e gestire un sito personale, un blog o un e-commerce in maniera semplice e veloce. E anche conveniente, visto l’attuale sconto del 75% per il piano Premium, che ora costa 2,99€ al mese con 3 mesi extra gratis. Ovviamente c’è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Vai all’offerta di Hostinger

Cosa offre Hostinger

In sintesi, Hostinger mette a disposizione un servizio di hosting completo, con dominio e migrazione del sito entrambi gratis e possibilità di scalare il sito in maniera molto semplice. In primo luogo, l’integrazione dell’intelligenza artificiale è un punto importante: grazie ad essa è possibile creare tutta la struttura del sito, contenuti dei testi e immagini.

Da menzionare anche altre funzionalità importanti, come i backup automatici giornalieri o settimanali, SSL gratuito per sicurezza top, 25 GB di spazio di archiviazione per i file e 2 caselle di posta per ciascun sito web gratis per un anno.

Per approfittare della promozione in corso e dello sconto basta andare sul sito di Hostinger. Una volta terminato il periodo scontato (che dura 48 mesi), il piano si rinnoverà a partire da 9,99€ al mese salvo disdetta.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
14 ott 2025
