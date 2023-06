Creare un sito Web in pochi minuti con l'AI

La creazione di un sito web per il proprio business, il proprio hobby o il proprio portfolio, può richiedere tempo e competenze tecniche, che non sempre si possiedono. La generazione dei siti web con l’AI è una tecnologia che consente di creare un sito web in pochi minuti, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento che genera automaticamente il contenuto e le immagini del sito web, basandosi sulle risposte inserite dall’utente. Le domande poste da queste piattaforme, fanno riferimento al proprio business, come il nome, la categoria, i servizi offerti e il pubblico di riferimento.

In questo modo, si ottiene un sito web professionale, personalizzato e ottimizzato per i motori di ricerca, senza dover scrivere o cercare manualmente i testi e le foto. I siti web generati con l’AI offrono diversi vantaggi, come il risparmio di tempo e denaro, la facilità d’uso, la personalizzazione e l’ottimizzazione. Esistono diversi strumenti di AI che offrono questo servizio, come 10Web, ChatGPT, Copy.ai, Jasper AI e TextCortex. Tra questi potrebbe essere utile conoscere Web10, uno strumento innovativo, facile da usare che consentirà di ottenere un sito web professionale, personalizzato e ottimizzato, con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Creare un sito web in pochi minuti con 10Web

10Web è una piattaforma che combina le funzionalità di un builder di siti web con la potenza dell’AI, offre la possibilità di ottenere un sito web professionale, personalizzato e ottimizzato con il minimo sforzo. Il sito ha diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, questo per aiutare a creare un sito online professionale, ma eccone alcune:

vincente, con il Generatore di strategie di marketing AI, sfruttando la potenza dell’AI per ottenere una crescita esponenziale dei ricavi; Costruire il sito web in pochissimo tempo con lo Strumento di web design AI, incorporando contenuti e immagini esclusivi e potenziando la presenza online;

in pochissimo tempo con lo Strumento di web design AI, incorporando contenuti e immagini esclusivi e potenziando la presenza online; Potenziare i progressi nel posizionamento con lo Strumento AI SEO, generando automaticamente parole chiave su misura per l’attività.

Vantaggi di usare l’intelligenza artificiale per la creazione di un sito web

La piattaforma 10Web potrebbe essere la rivoluzione per la generazione di un sito web. Prima di capirne i vantaggi è importante conoscerne i costi. Per usufruire di 10Web si può sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Infatti, il sito offre diversi piani a prezzi accessibili e trasparenti, senza costi nascosti e con la possibilità di annullare gli abbonamenti in qualsiasi momento. I piani presenti sono tre: Personal, Premium e Agency, ogni abbonamento varia per funzioni e numero di siti web da creare. Ma prima di utilizzare il sito, andiamo ad analizzare i vantaggi di questa piattaforma. Infatti, i benefici di Web10 sono molteplici, per fare un resoconto ecco tutti i vantaggi del sito:

: non bisogna scegliere un template standardizzato per il sito web, ma si può personalizzarlo a proprio gusto e secondo le proprie esigenze; Ottimizzazione: non bisogna prestare attenzione alla prestazione del sito web, ma si può contare su una piattaforma veloce, affidabile e protetta che fa tutto in automatico.

10Web utilizzo e funzioni

Le sue funzioni e i suoi vantaggi, come abbiamo potuto analizzare, sono molto interessanti, ma è anche importante capire nel pratico come creare il sito web. La creazione di un sito, spesso è un processo lungo è complesso, con 10Web risulta invece un passaggio pratico ma soprattutto veloce. Raggiungendo il sito web, si potrà procedere con la creazione del sito, ma nel dettaglio, per creare il proprio sito web con web10, è necessario seguire questi semplici passi:

Accedere al sito web di 10Web;

Cliccare sul pulsante “Generate Your Website”;

Rispondere alle domande, come il nome, la categoria, i servizi offerti, il pubblico di riferimento e gli obiettivi.

Lasciare che l’AI generi il contenuto e le immagini adatte al sito web.

A questo punto si può personalizzare il proprio sito web, attraverso l’editor di 10web, rendendo così unico il sito web, si possono aggiungere o modificare i testi, le immagini, i colori, i font e gli elementi grafici a proprio piacimento. Quando il sito è pronto e il risultato soddisfa ogni richiesta, non bisogna far altro che pubblicare il proprio sito web e godere dei risultati.

Intelligenza artificiale: altri siti utili per la creazione di un sito web

Come detto precedentemente la creazione di un sito web richiede tempo, ma anche competenze, che spesso non si hanno. Per questo grazie agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, si può provare a produrre siti web ugualmente professionali e validi. Vediamo alcuni degli strumenti basati sull’AI, utili per ottimizzare il tempo e creare così un sito web in pochi click, tra questi: ChatGPT, Copy.ai, Jasper AI e TextCortex.

ChatGPT: in grado di creare chatbot, assistenti virtuali, assistenza clienti e altri tipi di conversazioni interattive per il sito web. Inoltre, ChatGPT è in grado di scrivere e correggere codici, analizzare immagini e tradurre in varie lingue.

Copy.ai: uno strumento di scrittura creativa che utilizza l’AI, può generare idee e testi. Inoltre, Copy.ai è in grado si scrivere titoli, slogan, descrizioni di prodotti, articoli di blog e altri tipi di contenuti per il tuo sito web, offrendo anche dei suggerimenti per migliorare la scrittura.

Jasper AI: uno strumento di generazione di testi che utilizza l’AI per creare contenuti personalizzati e ottimizzati per un sito web. Jasper AI può scrivere e-mail, articoli, racconti, parafrasi e riassunti per il tuo sito web. Infine, è in grado si personalizzare il tono di voce, le parole chiave e gli elementi grafici di un sito web.

TextCortex: è l’assistente definitivo di AI con diverse funzioni per la scrittura di siti web, può generare nomi aziendali, strategie di marketing, web design e contenuti SEO.