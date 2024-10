Creative Cloud con Ps e Lr a -44% per la Festa delle Offerte Prime

Segnaliamo con piacere su queste pagine lo sconto del 44% sull’abbonamento annuale al Photography Plan di Adobe Creative Cloud, perfetto per chi fa della fotografia la propria passione o professione. Sono incluse le versioni complete di Photoshop e Lightroom oltre a 20 GB di spazio sul cloud per l’archiviazione dei progetti e per la loro sincronizzazione tra più dispositivi, senza dimenticare i nuovi strumenti IA di Firefly. L’affare che lo propone a un prezzo molto conveniente fa parte dell’evento Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon, ma ancora solo per poche ore.

Adobe Creative Cloud Photography Plan

Ha tutto ciò che serve per la gestione delle immagini, dall’acquisizione fino all’elaborazione e alla pubblicazione online o alla stampa su un supporto cartaceo. Come anticipato, c’è anche l’intelligenza artificiale addestrata dalla software house e che può tornare utile per le operazioni più svariate come la creazione di progetti grafici da zero, l’aggiunta di una sfocatura selettiva nei ritratti, la rimozione degli elementi indesiderati e molto altro ancora. Scopri altri dettagli a proposito delle funzionalità nella scheda completa.

Approfitta dello sconto del 44% sull’abbonamento annuale al Photography Plan di Adobe Creative Cloud e acquista la licenza al prezzo di soli 86,99 euro (invece di 154,53 euro come da listino ufficiale). Riceverai subito il codice per il download digitale del pacchetto, senza attese.

In conclusione, ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno utile per partecipare alla Festa delle Offerte Prime organizzata da Amazon, l’evento autunnale dedicato allo shopping online. Terminerà a mezzanotte. L’iniziativa è riservata in esclusiva ai membri Prime con abbonamento attivo. Puoi iniziare ora la tua prova gratuita di un mese per accedere alle promozioni, allo streaming su Prime Video e molti altri vantaggi.