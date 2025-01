Con Credem hai il 3% annuo sul tuo Conto Deposito

Il Conto Deposito Più di Credem offre diversi vantaggi che lo rendono una scelta interessante per i risparmiatori. Il tasso di interesse annuo lordo è del 3%, piuttosto attraente nel panorama attuale dei conti deposito. Infatti, questo rendimento è superiore a quello offerto da molti conti correnti tradizionali, permettendo di far fruttare meglio i propri risparmi. Aprilo adesso e dando più valore al tuo denaro.

Oltre al rendimento competitivo, Credem offre sicurezza garantita, essendo una banca solida e affidabili. In pratica, i depositi sono garantiti fino a 100mila euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Questo offre tranquillità agli investitori sulla sicurezza del proprio capitale.

Inoltre, Conto Deposito Più di Credem è flessibile. Il vincolo di soli 6 mesi permette di non immobilizzare i propri risparmi per periodi troppo lunghi. Inoltre, è possibile anche svincolare anticipatamente le somme in caso di necessità.

Conto Deposito Più: Credem ha la soluzione su misura per te

Dai più valore ai tuoi risparmi e proteggili dall’inflazione e dalla svalutazione inesorabile. Grazie a Conto Deposito Più di Credem hai il 3% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate per almeno 6 mesi. Aprilo adesso e dando più valore al tuo denaro. Si tratta di un’occasione davvero interessante.

Il vantaggio è che non ci sono costi di apertura o gestione del conto. La sottoscrizione può essere effettuata comodamente online per nuovi e già clienti Credem. Per l’apertura è richiesto un deposito minimo di 5 mila euro, rendendo il prodotto accessibile anche a chi non dispone di grandi capitali. Gli interessi vengono accreditati alla scadenza del vincolo, permettendo di massimizzare il rendimento nel breve periodo.

In conclusione, Conto Deposito Più di Credem rappresenta una soluzione molto interessante per chi cerca un rendimento superiore alla media con un vincolo temporale contenuto, beneficiando al contempo di solidità e affidabilità tipiche di un grande gruppo bancario italiano.