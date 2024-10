Apri Credem Link: ricevi 200€ di buoni Amazon con questo codice

C’è una promozione in corso che ti regala 200 euro di buoni Amazon da spendere liberamente sull’e-commerce: è quella di Credem Link. Per approfittarne non devi far altro che aprire il conto prima del 31 ottobre 2024 inserendo il codice PROMO200 durante la procedura e seguire poche altre semplici istruzioni che riportiamo qui.

Come ottenere 200€ di buoni Amazon con Credem Link

Dovrai poi pagare i tuoi acquisti con la carta di debito per un importo complessivo pari ad almeno 1.000 euro oppure, in alternativa, accreditare lo stipendio o la pensione sul conto appena creato. Facile, non serve altro. Sei libero di scegliere come ottenere il tuo premio, la modalità che preferisci e che più ti conviene, in base alle tue abitudini e alle tue esigenze. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Il primo passo da compiere è comunque quello che passa dall’apertura del conto, tutto parte da lì. Il codice PROMO200 va inserito come mostrato in questa immagine.

I vantaggi del conto Credem Link non finiscono qui. Ci sono anche il canone zero e un team di consulenti sempre a tua disposizione per qualsiasi domanda, in filiale oppure da remoto, senza dimenticare la carta di debito Credemcard Internazionale su circuito Mastercard, con canone zero il primo anno (poi 1,50 euro al mese) per effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche con lo smartphone. In alternativa, puoi scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, per pagamenti e prelievi in Italia. A questo si aggiunge il servizio di Internet Banking a canone zero accessibile da PC e app mobile, per gestire e monitorare le tue finanze. Scopri di più sul sito ufficiale.