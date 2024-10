Credem Link: se apri il conto oggi ricevi 200€ di Buoni Amazon

Credem Link è la soluzione perfetta per il tuo conto corrente e ti regala anche 200€ di Buoni Amazon. Cosa stai aspettando? Apri subito il tuo conto corrente! Online è sicuro e veloce. In pochissimo tempo hai subito il tuo IBAN italiano, la tua carta di debito e un sacco di funzionalità intelligenti per gestire al meglio e in modo completamente smart i tuoi risparmi.

Ricordati che per ottenere 200€ in Buoni Regalo Amazon devi inserire il codice promozionale PROMO200 quando ti stai registrando mentre apri il tuo nuovo conto corrente online. Otterrai il tuo Buono Amazon se, entro il 30 novembre 2024, decidi di pagare i tuoi acquisti con la carta di debito inclusa per un importo complessivo di almeno 1000€.

In alternativa, per ottenere i tuoi Buoni Amazon da 200€ dovrai solamente accreditare il tuo stipendio o la tua pensione non appena aperto Credem Link. Sei libero di scegliere come ottenere il tuo premio fino a fine novembre. Cosa preferisci? Approfitta subito di questa incredibile iniziativa di Credem e scopri tutti i vantaggi di questo conto corrente smart.

Credem Link ti regala 200€ in Buoni Amazon

Ottenere 200€ di Buoni Amazon è facile con Credem Link. Cosa stai aspettando? Apri subito il tuo conto corrente! Devi inserire il codice promozionale PROMO200 nell’apposita sezione dedicata. Poi scegli se accreditare stipendio o pensione oppure se effettuare acquisti con la carta di debito di almeno 1000€. Tutto entro il 30 novembre 2024. Aprendo Credem Link online hai:

conto corrente online a canone zero ;

; internet banking gratis ;

; carta di debito Credem Internazionale MasterCard a canone zero il primo anno, poi 1,50€ al mese oppure Credemcard Nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre ;

; app Credem Mobile multi-device per gestire e monitorare le tue finanze.

In conclusione, Credem Link è la soluzione conto online perfetta per chi cerca praticità e gestione intelligente oltre che un bel regalo di benvenuto con 200€ di Buoni Amazon.