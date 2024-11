Credem Link: aprilo entro il 30 novembre e ricevi 200€ in buoni Amazon

Credem Link è il conto corrente online che unisce semplicità e servizi personalizzati per gestire al meglio le tue finanze. Con una carta di debito inclusa, Internet Banking e un team di consulenti sempre disponibili, è la soluzione ideale per chi cerca un conto pratico e flessibile. Inoltre, se apri Credem Link entro il 30 novembre 2024 utilizzando il codice promozionale PROMO200, hai la possibilità di ricevere 200€ in Buoni Regalo Amazon. Un’occasione imperdibile per iniziare a gestire il tuo denaro con uno strumento innovativo e vantaggioso.

Come ottenere il buono Amazon e i vantaggi di Credem Link

Per ricevere il buono Regalo Amazon da 200€, è sufficiente seguire questi passaggi:

Apri il conto Credem Link entro il 30 novembre 2024;

Inserisci il codice promozionale PROMO200 durante la procedura di apertura;

Completa una delle seguenti azioni entro il 31 dicembre 2024: effettua pagamenti per almeno 1.000€ complessivi utilizzando la carta di debito inclusa oppure accredita lo stipendio o la pensione sul conto appena aperto.

Puoi scegliere la modalità che preferisci per ottenere il tuo premio, lasciandoti piena libertà fino alla fine di dicembre.

Credem Link non è solo un conto corrente, ma un alleato per la gestione delle tue finanze. Tra i principali vantaggi trovi il conto a canone zero: nessun costo fisso per il primo anno e un team di consulenti Credem sempre disponibili, in filiale o da remoto.

Poi c’è la carta di debito inclusa: puoi scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard, gratis il primo anno e poi 1,50€ al mese. Perfetta per acquisti e prelievi in Italia e all’estero, o la Credemcard su circuito Pagobancomat, ideale per pagamenti sul territorio nazionale.

Da menzionare infine l’Internet Banking gratuito, ovvero un servizio completo per controllare il tuo conto Credem Link ovunque, accessibile sia da PC che tramite l’App Credem Mobile.