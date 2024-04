Credem Link: guadagna fino a 100 euro in buoni Amazon

Banca Credem ha lanciato da tempo Credem Link, un conto corrente online che ha rotto gli schemi classici ed è diventato uno strumento finanziario che semplifica la gestione del denaro. Inoltre, offre ai nuovi clienti la possibilità di guadagnare fino a 100 euro in buoni Amazon.

Come guadagnare fino a 100 euro in buoni Amazon con Credem Link

Il primo passo è aprire il conto Credem Link entro il 30 aprile 2024 inserendo il codice promozionale CREDEM100. Scegli la carta di debito che preferisci tra Credemcard e Carta di debito Internazionale Mastercard. Se da maggio ad agosto 2024 spendi almeno 200€ al mese con la carta, riceverai un Buono Regalo Amazon.it da 25€ per ogni mese in cui avrai raggiunto questa soglia di spesa.

Un esempio? Se a maggio spendi almeno 200€ con la tua carta, riceverai un buono da 25€. Stesso discorso per giugno, luglio e agosto. In totale, potresti arrivare ai fatidici 100 euro in totale.

Ovviamente, questo conto non è soltanto vantaggioso perché offre buoni Amazon. Ecco tutti gli altri vantaggi:

Canone zero: gratis, senza costi di attivazione o di gestione.

gratis, senza costi di attivazione o di gestione. Carta di debito gratuita: è internazionale, quindi puoi effettuare pagamenti online e nei negozi ovunque tu sia. Niente canoni annuali, ovviamente.

è internazionale, quindi puoi effettuare pagamenti online e nei negozi ovunque tu sia. Niente canoni annuali, ovviamente. App mobile intuitiva: ti consente di gestire il tuo conto comodamente da casa, sia dai dispositivi Android che iOS.

ti consente di gestire il tuo conto comodamente da casa, sia dai dispositivi Android che iOS. Zero commissioni su bonifici online: niente commissioni sui bonifici online in Italia e all’estero.

niente commissioni sui bonifici online in Italia e all’estero. Servizio clienti dedicato: avrai assistenza in caso di necessità da parte di consulenti specializzati.

Come hai visto, Credem Link è un conto corrente ricco di vantaggi, tra cui la possibilità di ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon. Se sei alla ricerca di un conto conveniente e ricco di funzionalità, Credem Link è la scelta ideale per te.