Credem Link: ottieni 200€ in buoni Amazon in regalo con questo codice promozionale

Credem Link è un conto corrente completamente digitale proposto da Credem, perfetto per chi cerca un servizio bancario flessibile e accessibile. Questo conto online include una carta di debito, servizio di Internet Banking e App Mobile, oltre ad un team di consulenti disponibili sia in filiale che da remoto. In più, con la nuova promozione “Summer Edition” è possibile ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 200€ utilizzando il codice promozionale SUMMER200.

Promozione estiva: Buono Regalo Amazon.it da 200€

La nuova offerta “Summer Edition” di Credem Link offre la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 200€. Per partecipare, è necessario aprire il conto entro il 31 luglio 2024 utilizzando il codice promozionale SUMMER200 e accreditare lo stipendio o la pensione. In alternativa è possibile ottenere il Buono Regalo effettuando acquisti con la carta di debito per un importo minimo di 1.000€ tra il 3 giugno e il 22 settembre 2024. Il buono sarà erogato entro due mesi dalla chiusura del periodo promozionale.

Cosa include Credem Link

Conto online e consulenza dedicata: Credem Link offre un conto corrente online a canone zero, con il supporto di un team di consulenti disponibili sia in filiale che da remoto.

Carte di Debito: Con il conto è inclusa, senza alcun costo di canone, una carta di debito Credemcard Pagobancomat, ideale per pagamenti e prelievi in Italia. In alternativa è possibile richiedere una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, gratuita per il primo anno e con un canone di 1,5€ al mese successivamente. Questa carta è utilizzabile in Italia e all’estero, ed è compatibile con i principali wallet digitali.

Carte di Credito: Per chi desidera maggiore flessibilità, Credem Link offre la carta di credito Ego Classic, disponibile nei circuiti Visa o Mastercard. Questa carta consente la massima libertà nella gestione delle spese, con la possibilità di scegliere tra rimborso a saldo o rateale (TAN 13,50%, TAEG 20,15%). Il canone è gratuito il primo anno e rimane tale anche negli anni successivi se le spese annuali superano i 6.000€; altrimenti, il costo è di 39€.

Servizi digitali avanzati: Grazie al servizio di Internet Banking e all’App Credem Mobile, è possibile gestire il conto ovunque. È possibile eseguire bonifici, pagamenti F24, pagamenti di bollettini tramite QR code e confermare tutte le operazioni con il riconoscimento biometrico. Inoltre, si può prenotare un appuntamento online con il proprio consulente.

Referral Program: L’iniziativa “Presentaci un Amico” consente di invitare fino a 10 amici a diventare clienti Credem, ricevendo fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.it. Per ogni amico che aprirà un conto e attiverà altri due prodotti o servizi, si riceverà un buono da 25€.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.