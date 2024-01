Crédit Agricole, apri il conto online e hai il canone zero

Sei alla ricerca di una soluzione semplice e vantaggiosa per poter finalmente gestire conti, carte, effettuare bonifici online gratuiti, pagare bollettini e altro? Con Crédit Agricole tutto questo è possibile: parliamo infatti di un conto corrente completamente digitale pensato in particolare per coloro preferiscono svolgere operazioni online anzichè recarsi in una sede della filiale.

Crédit Agricole: il conto online ricco di vantaggi

Con Crédit Agricole, oltre ad avere canone zero se decidi di aprirlo subito, prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti, possibilità di gestire tutto in autonomia direttamente da App e avere sempre un consulente dedicato, in filiale e a distanza hai la possibilità di gestire al meglio il tuo denaro.

Come accennato, infatti, App e Home banking permettono a tutti i clienti che decidono di scegliere questo servizio, di gestire conti, carte, effettuare bonifici online gratuiti, pagare bollettini e tanto altro.

Puoi decidere se aprire il conto online oppure recandoti presso una filiale. Scegliendo di aprirlo online ti basterà eseguire 5 semplici passaggi: puoi iniziare selezionando la filiale che preferisci, inserisci i tuoi dati anagrafici, completa il tuo profilo, identificati con videoselfie o bonifico e firma i contratti digitali! Approfittane subito, solamente fino al 29 febbraio hai carta e canone gratuiti!

