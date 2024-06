Crédit Agricole: apri il Conto Online e puoi iniziare ad usare subito la tua Carta di Credito

Poter gestire le proprie finanze personali in modo pratico ed efficiente è sempre più fondamentale. Crédit Agricole risponde a questa esigenza con il suo innovativo Conto Online, progettato per adattarsi a ogni esigenza, combinando flessibilità e vantaggi esclusivi.

Canone zero per i primi 9 mesi

Per i nuovi clienti Crédit Agricole offre canone zero per i primi 9 mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, mantenendo un patrimonio superiore o uguale a 5.000€, oppure attraverso l’attivazione di un dossier titoli. Inoltre il conto è a canone zero per i più giovani fino al compimento dei 35 anni.

Apertura istantanea

Aprire un Conto Online con Crédit Agricole è un processo semplice e veloce. Potrai ottenere immediatamente una carta di credito e iniziare a gestire le tue finanze con pochi clic. L’apertura del conto è completamente digitale, permettendoti di iniziare ad utilizzare conto e carte immediatamente.

Fino a 150€ in Buoni Regalo utilizzando la Carta Debit Visa

Utilizzando il codice “VISA” al momento dell’apertura del conto e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, hai la possibilità di guadagnare fino a 150€ in buoni regalo. Inotre è possibile richiedere carte prepagate e carte di credito compatibili con ApplePay, SamsungPay, GooglePay, Garmin Pay, Fitbit Pay o SwatchPay, per effettuare pagamenti tramite smartphone e smartwatch.

Consulenza personalizzata e accesso remoto

Un consulente dedicato sarà disponibile per offrirti assistenza sia in filiale che a distanza, garantendoti supporto personalizzato e proposte di investimento ottimali, gestibili comodamente attraverso l’App e l’Home Banking di Crédit Agricole.

Servizi digitali avanzati

Il Conto Online Crédit Agricole è supportato da una suite di servizi digitali all’avanguardia. Attraverso l’App, puoi fissare appuntamenti, richiedere prodotti, ricevere quotazioni e gestire le tue spese in tempo reale. La sicurezza delle tue transazioni è garantita dal servizio 3D Secure, che protegge i tuoi acquisti online attraverso un codice personale. Inoltre potrai monitorare in tempo reale le tue spese e gestire la tua Carta Debit Visa direttamente dall’App, bloccandola o mettendola in pausa in caso di necessità.

