Crédit Agricole: buoni Amazon fino a 250 Euro per i nuovi clienti

Crédit Agricole ha lanciato una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti, offrendo buoni regalo Amazon fino a 250 euro. E non è finita qui: aprendo il conto corrente online, è possibile ottenere una carta di credito immediata! Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Buoni Amazon Crédit Agricole + carta di credito immediata: come approfittare dell’offerta

Per usufruire dell’offerta, i clienti devono inserire il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre durante la fase di apertura del conto e completare spese tra 500 e 1.000 euro con la carta di credito associata al conto. Questa carta può essere facilmente collegata a servizi di pagamento digitale come Apple Pay e Google Pay, semplificando le transazioni.

Il conto corrente offerto da Crédit Agricole è caratterizzato da un canone annuo gratuito per i primi nove mesi, con la possibilità di estendere questo beneficio soddisfacendo specifiche condizioni, come l’accredito dello stipendio o della pensione. Inoltre, i clienti possono aumentare i loro vantaggi invitando amici e conoscenti ad aprire un nuovo conto: per ogni nuovo cliente presentato, si riceve un ulteriore buono regalo Amazon da 25 euro. Ogni cliente può accumulare fino a cinque buoni di questo tipo, per un totale di 125 euro aggiuntivi.

Questa promozione non solo rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, ma evidenzia anche l’impegno di Crédit Agricole nel fornire soluzioni bancarie digitali innovative e convenienti. L’integrazione con i wallet digitali risponde alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso l’uso di tecnologie avanzate per la gestione delle proprie finanze.

Il processo di apertura del conto è completamente digitale e può essere completato in pochi minuti attraverso il sito ufficiale di Crédit Agricole. I nuovi clienti possono inoltre beneficiare di un servizio clienti dedicato e di una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari offerti dalla banca.