Crédit Agricole: come ottenere un buono regalo Amazon da 275 euro

Crédit Agricole regala fino a 257 euro di buoni Amazon a tutti i nuovi clienti. L’istituto di credito propone infatti in questo periodo una promozione particolarmente allettante per chi ha intenzione di aprire un conto corrente Crédit Agricole. Prima di scendere nei dettagli dell’iniziativa diamo uno sguardo ai vantaggi di scegliere i servizi della banca parmense.

Conto Crédit Agricole: canone zero e tanti vantaggi anche per gli under 35

Diciamo innanzitutto che il conto online di Crédit Agricole è a canone zero per tutti i nuovi clienti per i primi 9 mesi e rimane gratuito per i clienti sotto i 35 anni, per chi accredita lo stipendio/pensione, per chi ha un dossier titoli attivo o per chi possiede un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro. Troviamo poi la Carta Crédit Agricole Visa e non manca l’app dedicata tramite cui si ha piena gestione del conto e la possibilità di richiedere prodotti e servizi finanziari. Per tutti i clienti c’è sempre a disposizione un consulente dedicato sia in filiale che a distanza.

Andiamo adesso a vedere come sfruttare la promozione “Invita un amico in Crédit Agricole” che fino al 5 settembre consente di avere un buono regalo Amazon da 275 euro. La cosa importante da ricordare è l’inserimento del codice promozionale VISA durante la richiesta di attivazione del conto online.

I primi 100 euro di buono Amazon in regalo sono erogati da Crédit Agricole quando il cliente inizia ad utilizzare la carte di debito collegata al conto corrente. I restanti 150 euro si ottengono invece presentando fino a sei amici che dovranno diventare nuovi clienti mediante l’apertura di un nuovo conto e la sottoscrizione della carta di debito ad esso collegato. Ogni amico presentato comporta quindi un buono Amazon del valore di 25 euro cumulabile con gli altri buoni fino ad arrivare alla cifra massima di 250 euro.