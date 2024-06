Crédit Agricole conto online a canone zero e puoi richiedere subito la tua carta di credito

Il Conto Online di Crédit Agricole offre una soluzione completa e conveniente per chi cerca flessibilità, sicurezza e vantaggi economici. Con promozioni accattivanti e servizi digitali avanzati, Crédit Agricole si conferma come una delle migliori scelte nel panorama bancario italiano.

Canone Zero per i primi 9 mesi

Il Conto Online di Crédit Agricole offre un canone zero per i primi nove mesi, rendendo l’apertura di un conto più conveniente che mai. Dopo questo periodo, il canone sarà di 2€ al mese, ma potrà essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, con un patrimonio superiore o uguale a 5.000€ o se si possiede un dossier titoli attivo. Inoltre il conto è a canone zero per tutti i clienti under 35.

Carta di debito Visa gratuita per due anni

I clienti che aprono il Conto Online possono usufruire di una Carta di Debito Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi due anni. Questa carta è accettata a livello globale e offre massima sicurezza e facilità d’uso, con funzionalità contactless e compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre è possibile richiedere carte di credito e carte prepagate.

L’apertura del conto entro il 30 giugno porta ulteriori vantaggi:

Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it : Basta inserire il codice promozionale “VISA” all’apertura del conto e sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa.

: Basta inserire il codice promozionale “VISA” all’apertura del conto e sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa. Fino a 300€ in Buoni Regalo: Invitando amici ad aprire un conto con il proprio codice promo, si riceveranno 50€ per ogni nuovo cliente, fino a un massimo di 6 amici.

Servizi digitali e consulenza personalizzata

Il Conto Online di Crédit Agricole include servizi digitali gratuiti come bonifici SEPA online, prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole, e una completa gestione tramite App e Home Banking. Inoltre, i clienti hanno a disposizione un consulente dedicato, sia in filiale che a distanza, per ogni necessità.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.