Crédit Agricole: il conto online a canone zero che premia i tuoi acquisti

Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente e che offre una serie di vantaggi esclusivi: con l’apertura del conto online entro il 4 ottobre 2023, il canone del conto è zero inoltre è previsto un welcome bonus in Buoni Regalo Amazon.it per chi sceglierà di attivare la carta di debito Crédit Agricole Visa.

50€ in Buoni Regalo Amazon.it con la carta di debito Visa

Crédit Agricole premia con 50€ in Buoni Regalo Amazon.it tutti i nuovi clienti che sceglieranno la carta di debito Crédit Agricole Visa al momento dell’apertura del conto. Per accedere a questa promozione è necessario aprire il Conto Online entro il 31/10/2023, inserendo il codice promozionale «VISA» nel form di apertura e sottoscrivere la carta Crédit Agricole Visa.

La carta di pagamento Crédit Agricole Visa consente di effettuare pagamenti online e nei negozi di tutto il mondo, e può essere utilizzata per i pagamenti online e da Wallet grazie ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Premia i tuoi acquisti con fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it

Oltre al welcome bonus, Crédit Agricole offre accesso ad altre promozioni: utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa è infatti possibile ricevere ulteriori Buoni Regalo Amazon.it in base alla spesa effettuata.

Nel dettaglio si riceveranno:

25€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 250€.

50€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 500€.

100€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 1.000€.

In questo modo ogni acquisto diventa un’opportunità per accumulare Buoni Regalo Amazon.it che si potranno utilizzare per acquisti futuri.

50€ in Buoni Regalo Amazon.it con il conto deposito

Per chi desidera far crescere i propri risparmi, Crédit Agricole offre anche un Conto Deposito con un tasso di interesse annuo lordo fino al 3,50%. Inoltre, si potranno ottenere ulteriori 50€ in Buoni Regalo Amazon.it vincolando almeno 10.000€.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.