Crédit Agricole mette in palio buoni acquisto su Amazon per chi apri il conto

Crédit Agricole mette in palio buoni acquisto su Amazon per chi aprirà il suo conto digitale. Un ottimo modo per poter acquistare sull’e-commerce ogni prodotto desiderato, senza mettere mano al portafoglio. Ma ciò che realmente cattura l’attenzione è l’offerta che Crédit Agricole riserva ai nuovi clienti. Andiamo a vedere di seguito nei dettagli.

Come ottenere buoni acquisto su Amazon con Crédit Agricole

Fino a 250 euro in buoni Amazon grazie a Crédit Agricole e alla sua iniziativa “Invita un amico in Crédit Agricole”. La procedura è semplice, ma richiede alcuni passaggi essenziali. Prima di tutto, aperto il conto corrente entro il 5 settembre, bisognerà inserire il codice promozionale VISA nel modulo di iscrizione. Successivamente, sarà necessario sottoscrivere la carta Crédit Agricole VISA e raggiungere una spesa minima di 1.000 euro. Con una spesa compresa tra 500 e 999,99 euro potrai ottenere un buono da 50 euro. Chiaramente, più si spende, più si ottiene!

La generosità di Crédit Agricole non finisce qui. Se ogni nuovo cliente presenta fino a sei amici, per ogni amico otterrà un buono da 25 euro, arrivando ad accumulare ulteriori 150 euro di buoni. Quindi, il totale potenziale raggiungibile ammonta a ben 250 euro.

Aprire un conto corrente con Crédit Agricole porta anche altri vantaggi. Il conto online è a canone zero per i primi nove mesi. Se accrediti lo stipendio, la pensione o hai meno di 35 anni, il conto rimane a costo zero. Inoltre, se possiedi un dossier titoli attivo o un patrimonio di almeno 5.000 euro potrai godere delle stesse agevolazioni.

Non c’è dubbio che l’offerta di Crédit Agricole non solo fa gola, ma aggiunge anche un pizzico di stratagemma finanziario ai tuoi acquisti. Ottieni i tuoi buoni acquisto su Amazon e preparati a scatenarti con lo shopping online!