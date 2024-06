Credit Agricole propone il conto online a canone zero e altri vantaggi

Non è ormai una novità che Crédit Agricole offra un conto online a canone zero per i primi nove mesi, ma i vantaggi sono anche altri. Possiamo tranquillamente dire che questa banca non è proprio come tutte le altre.

Innanzitutto, se rispetti alcune condizioni come l’accredito dello stipendio, pensione o possiedi un patrimonio di almeno 5000 euro, potrai azzerare il canone per sempre. Hai anche una carta di credito gratuita per due anni, bonifici SEPA online gratuiti, e prelievi illimitati dagli ATM del circuito. Ci sono anche quei buoni regalo Amazon fino a 150 euro.

Conto online a canone zero: tutti i vantaggi offerti da Crédit Agricole

Se inviti fino a 6 amici ad aprire il conto di Crédit Agricole, puoi accumulare la bellezza di ulteriori 300 euro in buoni Amazon.

A livello di gestione del conto, è disponibile l’app proprietaria sia per dispositivi Android che iOS. Dall’app puoi fissare appuntamenti in filiale, richiedere quotazioni, prodotti, e perfino ricevere notifiche istantanee sui movimenti. Vorresti pagare in tempo reale senza nemmeno conoscere l’IBAN del destinatario? Con questo conto online puoi.

Come ricevere i 150 euro di buoni Amazon? Ecco le condizioni:

apri il conto entro il 30 giugno 2024 e inserisci il codice promozionale VISA” nel campo dedicato;

nel campo dedicato; sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzala per effettuare spese.

Quindi, se stai cercando un conto online a canone zero che unisce comodità e vantaggi, quello di Crédit Agricole è la scelta ideale. Non solo risparmierai, ma potrai anche approfittare di numerose promozioni e servizi avanzati. Dimenticavamo: se hai meno di 35 anni, il canone resta a 0 euro finché non festeggerai il tuo 30° compleanno.