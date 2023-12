Crédit Agricole: sei un under 35? Per te conto e carta a canone 0

Cerchi un conto per pagare online, in negozio e in tutto il mondo? Non preoccuparti se non sai quale scegliere, oggi ti aiutiamo noi! Con la carta di debito Crédit Agricole Visa per 2 anni hai zero spese per il canone. Questa speciale promozione, pensata esclusivamente per gli under 35, offre una serie di vantaggi che non puoi farti scappare. Scopriamoli insieme nel dettaglio!

Iniziamo con il ricordare che Crédit Agricole si contraddistingue per essere il gruppo bancario tra i più solidi al mondo; tanto che in poco tempo è riuscita ad avere 53 milioni di clienti in ben 47 diversi paesi. In più, tutto quello che viene messo a disposizione dei clienti è studiato dettagliatamente: risorse attenzione per le tue esigenze sono due punti chiave indispensabili su cui Crédit Agricole lavora per aiutarti a gestire al meglio la tua quotidianità.

Ecco perchè Next by Crédit Agricole è la nuova offerta super conveniente per te che sei un under 35! Approfittane subito per avere conto e carta a canone zero.

Crédit Agricole Visa: i suoi vantaggi

La carta di debito Crédit Agricole Visa è tua a canone 0€ per 2 anni e ti consente di pagare online, in negozio e in tutto il mondo! Grazie alla sua massima usabilità sei libero di effettuare pagamenti online, da Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In più, grazie all’app dedicata sei libero di modificare i limiti di spesa, attivarla per i pagamenti online e all’estero con un semplice click.

Per ottimizzare la tua esperienza con la banca, avrai a disposizione un consulente dedicato che ti affiancherà per capire al meglio la gestione del tuo conto. Tramite app, inoltre, accedi ad una serie di filiali attivando una chat con un operatore, consultando le faq e trovando numeri utili in qualsiasi momento.

