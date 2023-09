Crédit Agricole: welcome bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it

Conto online Crédit Agricole è la soluzione bancaria completamente digitale offerta da Crédit Agricole, a canone zero per tutti i clienti che apriranno il conto entro il 4 Ottobre 2023.

Il pacchetto di Crédit Agricole include anche una Carta di Debito Crèdit Agricole Visa, a canone zero per i primi due anni, che permette di effettuare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, .

In più, scegliendo la Carta Crédit Agricole Visa in fase di apertura conto, si riceverà subito un welcome bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Per ottenere il welcome bonus è necessario compilare il campo del form di richiesta “codice promozionale” con il testo “VISA” o “UNIBOXCA2023”.

La Carta di Debito Crédit Agricole Visa è pienamente compatibile con i servizi di pagamento mobile più diffusi, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Questo permette di aggiungere la propria carta ai portafogli digitali e di utilizzarla per pagamenti contactless con il proprio smartphone.

La Carta di Debito Crédit Agricole Visa si può gestire tramite l’app o il servizio di home banking. È possibile in qualsiasi momento modificarne i limiti di spesa, e attivare o disattivare la carta per i pagamenti online o all’estero.

Inoltre, utilizzando la Carta di Debito Crédit Agricole per i pagamenti tramite POS o wallet digitali o acquisti online è anche possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it in base alla spesa effettuata.

Nel dettaglio è possibile ricevere:

25€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 250€.

50€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 500€.

100€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 1.000€.

Il conto Crèdit Agricole si può gestire completamente tramite l’app Crédit Agricole Italia. Con un tap è possibile effettuare bonifici SEPA online gratuiti, pagare bollette direttamente dalla rubrica e monitorare facilmente le proprie carte e i propri conti.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.