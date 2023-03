Crédite Agricole: il conto online a canone zero per i primi 6 mesi

Crédite Agricole offre un conto corrente online conveniente e facile da gestire, oltre ad una vasta gamma di prodotti finanziari e servizi bancari, come investimenti, mutui, carte di credito e assicurazioni.

Il conto Crédit Agricole si richiede direttamente online e permette di effettuare tramite app tutte le principali operazioni, inclusi bonifici SEPA online gratuiti e pagamenti dalla rubrica.

Il Conto online Crédit Agricole è a canone zero per i primi sei mesi – terminato il periodo promozionale il costo mensile è di 2 euro -. Per gli under 35 il canone è azzerabile attivando un dossier titoli e investendo con Crédit Agricole.

In fase di apertura del conto, è possibile scegliere tra una carta di debito tradizionale Easy Cash, per pagare e prelevare in Italia e all’estero, oppure una carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa, con canone gratuito per i primi 2 anni, che permette di prelevare denaro e fare acquisti in tutto il mondo anche online e da mobile.

La carta Crédit Agricole Visa si può gestire direttamente da smartphone: dall’App Crédit Agricole è possibile visualizzare il pin, mettere la carta in pausa quando si vuole e gestire i i limiti di spesa con un clic. In più, utilizzando questa carta collegata al conto per pagamenti tramite POS wallet digitali o acquisti online, si avrà accesso ad un programma di cashback che permette di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Con il ContoCrédite Agricole si potrà anche di richiedere una carta di credito Nexi Classic per effettuare acquisti in Italia, all’estero, oppure online, pagando comodamente il mese successivo o scegliendo di saldare gli importi in comode rate.

Per conoscere l’offerta completa di Crédite Agricole clicca qui.

