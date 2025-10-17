Cresce la squadra di telecronisti alla 7a giornata di Serie A su DAZN

La squadra di telecronisti su DAZN cresce con l’arrivo di Andrea Marinozzi che ha firmato la sua decisione poco prima della 7a giornata di Serie A Enilive. “Felice di annunciare il mio ingresso nella squadra di DAZN! Ci vediamo sabato a Vamos“, ha pubblicato la new entry della piattaforma di streaming live on demand dello sport per eccellenza. Abbonati subito approfittando degli ottimi prezzi!

Sulle varie testate si sta diffondendo la sua dichiarazione ufficiale: “Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’è entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione“.

Marinozzi debutterà su DAZN sabato 18 ottobre durante la trasmissione “Vamos – Il Sabato della Serie A“. Questo show va in onda tutti i sabati dalle 17:00 fino alle 00:00 ed è condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo. Presenti anche “Profeta” Hernanes, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e ManuAl.

La 7a giornata di Serie A su DAZN

Vediamo quindi quali saranno le partite trasmesse in diretta su DAZN che si giocheranno durante la 7a giornata di Serie A Enilive che si giocheranno da sabato 18 ottobre con i primi due match alle 15:00 fino a lunedì 20 ottobre quando terminerà con lo scontro Cremonese – Udinese alle 20:45.

Sabato 18 ottobre — 15:00 Lecce – Sassuolo Pisa – Verona

Sabato 18 ottobre — 18:00 Torino – Napoli

Sabato 18 ottobre — 20:45 Roma – Inter

Domenica 19 ottobre — 12:30 Como – Juventus

Domenica 19 ottobre — 15:00 Cagliari – Bologna Genoa – Parma

Domenica 19 ottobre — 18:00 Atalanta – Lazio

Domenica 19 ottobre — 20:45 Milan – Fiorentina

Lunedì 20 ottobre — 20:45 Cremonese – Udinese



DAZN è la casa della Serie A Enilive detenendone i diritti per tutte le partite in esclusiva e solo alcune in co-esclusiva.