Criptovalute: perché i cripto indici bilanciano i tuoi investimenti

Investire in criptovalute oggi ti assicura un posto nel futuro domani. Tuttavia, molti sono preoccupati per l’andamento del mercato che attualmente non offre molta sicurezza alle new entry. Nondimeno, esistono delle soluzioni interessanti che permettono di investire con maggiore tranquillità o bilanciare le proprie posizioni.

Attualmente, l’inverno crittografico la sta facendo da padrone. Per questo le quotazioni dei tuoi asset digitali non riescono a decollare. Tutti ci troviamo sulla stessa barca con, al momento, delle perdite sugli acquisti effettuati in passato di Bitcoin, Ethereum e altre crypto. Però in alcuni casi la perdita è stata inferiore. Perché?

Un modo per bilanciare il segno meno sono i cripto indici. Un Crypto Index è un portafoglio di criptovalute selezionate che si possono acquistare, vendere o scambiare con un solo clic. In questo modo eviti di comprare singolarmente ogni moneta. Questo permette di diversificare con facilità il tuo portafoglio crittografico.

Ma non è tutto. Infatti, ogni cripto indice, grazie alla funzione detta “riequilibrio“, adegua mensilmente il tuo portafoglio alle informazioni di mercato più aggiornate. I Crypto Index sono disponibili su Bitpanda e puoi acquistarli facilmente, anche attivando un piano di accumulo personalizzato con un minimo di soli 25 euro.

Criptovalute: i Crypto Index sono un vantaggio

Perché i Crypto Index sono un vantaggio per chi vuole investire in criptovalute? Prima di tutto perché non dovrai scegliere ogni singola criptovaluta, ma acquisterai un pacchetto prestabilito. Su Bitpanda, ad esempio, è tutto ben chiaro, selezionabile attraverso uno schema di facile intuizione:

Crypto Index 5 (BCI5) comprende i primi 5 asset per capitalizzazione di mercato e liquidità;

(BCI5) comprende i primi 5 asset per capitalizzazione di mercato e liquidità; Crypto Index 10 (BCI10) comprende i primi 10 asset per capitalizzazione di mercato e liquidità;

(BCI10) comprende i primi 10 asset per capitalizzazione di mercato e liquidità; Crypto Index 25 (BCI25) comprende i primi 25 asset per capitalizzazione di mercato e liquidità.

È ovvio che alcune criptovalute potrebbero essere rimosse o sostituite in base alla capitalizzazione di mercato e/o alla liquidità della moneta stessa. In questo modo avrai assicurato un portafoglio Index che include sempre le prime 5, 10 e 25 crypto.

Il vantaggio è duplice. Da una parte hai convenienza nel prodotto stesso. Questi tre indici si riequilibrano automaticamente per adeguarsi alle condizioni di mercato che continuano a evolversi. Dall’altra, invece, poi diversificare il tuo portafoglio investendo in una sezione ben definita di monete con un solo clic.

Perciò non perdere altro tempo e approfitta di questa opportunità interessante. Apri subito un conto gratuito su Bitpanda e acquista uno o più cripto indici per bilanciare i tuoi investimenti in criptovalute. Avrai tanti vantaggi senza muovere un solo dito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.