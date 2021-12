Criptovalute in crescita: quali sono le migliori del 2021?

Le Criptovalute e il loro andamento sono ormai sempre al centro di ogni discussione finanziaria, soprattutto con l'avvicinarsi del tanto chiacchierato Metaverso. Nel 2021 ci sono stati sicuramente cambiamenti molto importanti e significativi per molte valute digitali e per questo motivo, oggi andremo ad elencare le migliori e le peggiori dell'anno appena trascorso, tenendo ovviamente in considerazione anche l'andamento di mercato proposto dalle piattaforme di investimento online come eToro.

Le migliori Criptovalute del 2021

Iniziamo quindi con le notizie positive, ovvero con tutte quelle criptovalute che durante il 2021 hanno subito la crescita migliore, aumentando quindi il loro valore e catturando l'attenzione di tutti gli investitori. A questo proposito, riportiamo ancora una volta eToro come uno dei servizi più utilizzati in Italia e nel mondo per l'acquisti e la vendita di crypto.

La top tre delle crypto per il 2021 è composta da: Shina Inu, Gala e Terra (LUNA). Shina Inu infatti, con il suo token SHIB, ha subito un incremento del 45.000.000%, passando da un prezzo di soli 0,000077 milionesimi da quello di 36 milionesimi e oltre.

Gala raggiungere invece un aumento del 177.000%, mentre Terra (LUNA) del 18.000%. Quest'ultima è infatti passata da un valore 0,6 dollari a 90 dollari per token in pochissimi mesi.

Nella lista delle criptovalute top dell'anno però, includiamo anche Polygon (MATIC), Axie Infinity (AXS) e The Sandbox (SAND), le quali hanno registrato un aumento anche superiore al 10.000%.

Da tenere sempre in considerazione però, che la moneta digitale di maggior valore resta ancora Bitcoin, che anche quest'anno ha trovato un posto tra la top 10 delle crypto maggiore capitalizzazione di mercato.

Le peggiori Crypto del 2021

Il mercato delle criptovalute ha subito sicuramente delle perdite nel 2021, ma dato il valore quasi nullo di alcune monete digitali, parlare di vere “perdite” risulta essere quasi impossibile. Sono molte infatti le crypto con una perdita pari anche al 100%, ma dato il loro valore misero, si fa fatica a considerarle dei fallimenti.

Da citare soltanto Sun Token, che purtroppo ha subito una perdita del 99,7%. Non si tratta sicuramente della percentuale maggiore, ma indubbiamente della moneta digitale più di valore tra le peggiori dell'anno. Prevedere ciò che accadrà da ora in poi è praticamente impossibile, ma ciò che è certo e che le criptovalute diventeranno sempre più popolari e al centro dell'economia mondiale.