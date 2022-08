Criptovalute: l'inverno crittografico potrebbe essere finito, come devi agire

L’inverno crittografico che ci ha tenuti svegli con le sue temperature gelide potrebbe essere finito. Ad averlo dichiarato sono diversi analisti importanti, tra cui anche Edward Moya, analista di mercato senior presso Oanda. Che sia davvero finito il trend discendente delle criptovalute?

La risposta potrebbe rivelarsi ancora prematura, ma il sentiment positivo ha bisogno di essere alimentato per vedere una strada in ascesa tra le quotazioni dei principali asset digitali. Perciò, se questo fosse vero, come devi agire?

Indubbiamente, questo è il momento di non cedere le proprie posizioni, ma di attendere un rialzo. In più, secondo gli esperti del settore, potrebbe essere utile acquistare criptovalute a maggiore capitalizzazione di mercato.

Tra queste ci sono Bitcoin, a un prezzo interessante, ed Ethereum che, in questi giorni, sembra si stiano riprendendo da un fine settimana complicato. Infatti, BTC oggi è scambiato a un prezzo di 21.336 dollari, con una capitalizzazione di mercato – al momento della scrittura – di 408,74 miliardi di dollari.

La regina delle criptovalute ha registrato un aumento pari all’1,72% nelle ultime 24 ore. Meglio ancora ETH che è aumentato del 4,12%. Attualmente è scambiato a 1.624 dollari, con una capitalizzazione di mercato – al momento della scrittura – pari a 199,47 dollari.

Criptovalute: c’è chi continua a comprare Bitcoin e altri asset

Secondo quanto dichiarato da Moya, diversi investitori, proprio in questo periodo, hanno continuato ad acquistare criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e altri asset. La cosa più interessante è che questi lo hanno fatto nonostante le cattive notizie di mercato. Durante All About Bitcoin, l’analista senior di Oanda ha affermato:

Penso che tu stia vedendo che più soldi degli hodler stanno iniziando ad aumentare la loro esposizione e ad aumentare le loro posizioni. C’è la possibilità che l’inverno delle criptovalute possa finire. Inoltre la maggior parte di Wall Street, in particolare gli hedge fund, stanno anticipando un certo dolore nel mercato azionario.

Perciò questo potrebbe proprio essere il momento giusto per acquistare criptovalute, aumentando le proprie posizioni di Bitcoin ed Ethereum. Puoi farlo attivando un piano di accumulo automatizzato su Coinbase, l’exchange crittografico più apprezzato al mondo.

