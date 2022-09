Stando alle ultime dichiarazioni del famoso miliardario Stanley Druckenmiller, le criptovalute saranno protagoniste di un rinascimento economico. Questo perché sono sempre meno le persone che si fidano ciecamente delle banche centrali.

Non solo, ma Druckenmiller ha anche previsto una recessione per gli Stati Uniti d’America il prossimo anno. Una situazione particolarmente difficile che sta condizionando il mondo intero. Per questo molti stanno cercando ristoro in diverse alternative.

Queste ultime sono proprio le criptovalute. Sempre più investitori vedono gli asset digitali come una riserva di valore. In sostanza sarebbero una difesa dall’inflazione che penalizza sempre di più il valore del proprio denaro depositato negli istituti di credito.

Anche tu puoi acquistare token direttamente da un exchange. Attualmente il metodo più consigliato è l'investimento long term con un piano di accumulo programmato.

Potrai acquistare criptovalute stabilendo una cadenza fissa predefinita. Oppure potrai acquistarle quando vuoi, senza alcun programma stabilito. Avrai anche a disposizione un Wallet Crittografico sicuro ed efficiente.

Criptovalute: il futuro è nel mercato crittografico

Durante un’intervista alla CNBC Delivering Alpha, conferenza sulle tematiche di economia e criptovalute, Druckenmiller ha spiegato che le Banche Centrali sono sempre più pericolose. Lo ha dichiarato dopo aver fatto riferimento alla Banca d’Inghilterra in merito al suo acquisto di 65 miliardi di sterline in obbligazioni del Regno Unito:

Potremo vedere la criptovaluta avere un ruolo importante in un Rinascimento perché le persone semplicemente non si fideranno delle banche centrali. La Fed ha sbagliato. Ha fatto un grosso errore. Stiamo prendendo questa enorme scommessa in cui minacci 40 anni di credibilità con l’inflazione e stai facendo esplodere la bolla patrimoniale più selvaggia che abbia mai visto. E chi ha davvero perso? I poveri negli Stati Uniti, devastati dall’inflazione, la classe media, e suppongo l’economia statunitense per gli anni a venire, a causa dell’entità della bolla patrimoniale nel tempo, della durata e dell’ampiezza che è andata avanti.

Tutti possono acquistare criptovalute per ripararsi dall'inflazione. Un metodo sicuro è quello di aprire un conto su uno degli exchange disponibili.



